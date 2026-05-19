Mundial 2026 Suma un Nuevo Himno: Así Será “Goals” de Lisa, Anitta y Rema

El Mundial 2026 sigue calentando motores y ahora todo apunta a que la fiesta futbolera tendrá una banda sonora muy ecléctica.

Medios internacionales reportan que Lisa, Anitta y Rema preparan un lanzamiento titulado 'Goals' y todo parece indicar que será parte del álbum musical oficial del mundial

Según distintos reportes, Goals aparece registrada junto al dúo brasileño Tropkillaz y estaría relacionada con la FIFA.

¿“Goals” será el himno oficial del Mundial 2026?

Cabe recordar que el Mundial 2026 ya cuenta con una canción oficial: Dai Dia, de Shakira. Sin embargo, diversos reportes señalan que Goals podría funcionar como un himno alternativo o una canción promocional, como ha pasado con otras canciones.

Este año la FIFA ha apostado por un formato distinto al de otros Mundiales. En lugar de lanzar un solo tema oficial desde el inicio, el organismo ha presentado varias canciones como parte del álbum musical de la Copa del Mundo 2026. Entre ellas están “Lighter” de Carín León y Jelly Roll, “Por Ella” de Belinda junto a Los Ángeles Azules, además de “Echo” de Daddy Yankee y Shenseea.

¿Cómo sonará “Goals”?

Aunque todavía no se conocen fragmentos oficiales, la alineación deja pistas sobre el sonido que podría tener la canción. Lisa aporta el peso del K-pop y el performance global; Anitta ha construido una carrera mezclando funk brasileño, pop y ritmos latinos; mientras que Rema se convirtió en una de las figuras más reconocidas del afrobeats.

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