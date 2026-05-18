¿Qué Dijo sobre Supuesto Fraude? Shakira Habla tras Orden para que le Devuelvan 64 MDD

Este lunes, 18 de mayo de 2026, Shakira celebró que la justicia española anulara una sanción fiscal en su contra y ordenara a Hacienda devolverle más de 64 millones de dólares. Te decimos que dijo la artista colombiana sobre el supuesto fraude.

Una decisión que para la estrella colombiana "ha puesto las cosas en su sitio".

Mediante un comunicado, la artista colombiana señaló que "Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”.

Shakira concluye caso con el fisco español

Este caso era la última cuenta que tenía pendiente con el fisco español después de ocho años de disputa, y Shakira desea que la sentencia "siente un precedente para Hacienda", según el comunicado remitido por la agencia de comunicación Llorente y Cuenca, que la representa.

Su abogado, José Luis Prada, criticó duramente el modo de proceder de Hacienda, que "asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse".

Y celebró que la justicia funcione "de verdad" frente a "posiciones administrativas inaceptables".

En este caso, el relativo a 2011, la Agencia Tributaria actuó contra Shakira al considerar que no había tributado por el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio al alegar que vivía fuera del país cuando, según Hacienda, sí era residente fiscal en España y, por tanto, estaba obligada.

Más concretamente, la justicia entiende que la estancia de la artista en España fue 163 días, no de más de 183 como exige la ley, y asegura que la administración no ha probado que tuviera el núcleo de sus intereses económicos en España o relaciones familiares con residentes en el país.

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Con información de N+, AFP y EFE.

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