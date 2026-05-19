Del Fandom al Activismo: Swifties y ARMY se Unen a Iniciativa "Salva a Mahahual"

Atrás quedaron los días donde los fans de los artistas, cantantes o celebridades solamente se unían para disfrutar del arte de sus ídolos; ahora algunos fandoms también se involucran en causas sociales. Ese es el caso de ARMY, fandom de BTS, y al parecer también de algunas Swifties.

Resulta que estas dos comunidades se convirtieron estos días en una de las fuerzas de presión ambiental más grandes de México, ya que decidieron unificar sus masivas estructuras organizativas para respaldar la iniciativa ciudadana "Salva a Mahahual", en Quintana Roo.

El objetivo de esta alianza era frenar la construcción del polémico megaproyecto turístico "Perfect Day México", impulsado por la naviera internacional Royal Caribbean.

¿Qué piden ARMY y Swifties?

Las comunidades de fans exigen a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que se rechace de manera definitiva la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa.

El detonante de la movilización masiva fue la revelación de los riesgos ecológicos que corre esta franja costera de Quintana Roo por la construcción del proyecto.

Organizaciones como Greenpeace han advertido que el megaproyecto pone en riesgo directo el segundo sistema de arrecifes de coral más grande del mundo, hogar de más de 60 especies de coral y 500 especies de peces, además de unas 45 especies animales en peligro de extinción.

Frente a este escenario, las fanbases mexicanas de BTS y Taylor Swift activaron sus maquinarias de difusión masiva, inundando redes sociales como TikTok, Instagram y X (antes Twitter) con infografías, datos científicos y llamados urgentes a la acción.

“Si BTS nos enseñó algo, es que ninguna voz es pequeña cuando nace desde el corazón”, expresaron coordinadores del movimiento digital que impulsa la recolección de firmas en línea bajo la consigna de que el Caribe Mexicano no está en venta.

Millonaria inversión vs. colapso ambiental

El proyecto "Perfect Day México" contemplaba una inversión de 1,000 millones de dólares para edificar un monumental parque acuático privado en una extensión de más de 90 hectáreas.

El complejo buscaba recibir hasta 21,000 turistas de cruceros diarios (más de 5 millones al año) y más de 30 megatoboganes (algunos de hasta 63 metros de altura). Ríos artificiales, lagunas, 12 restaurantes y 24 bares. Una nueva terminal portuaria y la integración de 2,000 viviendas.

No obstante, activistas y defensores del territorio han denunciado que Mahahual carece de los servicios públicos esenciales para asimilar dicha sobrecarga. Actualmente, la región sufre serios problemas por la falta de gestión de aguas negras y suministro eléctrico deficiente.

A inicios de año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya había impuesto una clausura total temporal a obras asociadas debido a la falta de autorizaciones pertinentes, un antecedente que ha dado fuerza a la resistencia ciudadana.

De los trends a la justicia ecológica

No es la primera vez que estas comunidades demuestran su poder social. Recientemente, el paso de los integrantes de BTS por la Ciudad de México, donde llegaron a reunir a más de 50 mil personas en el Zócalo con solo unas horas de aviso previo, dejó en claro su enorme capacidad de convocatoria en el país.

Hoy, ese mismo fervor se canaliza hacia la protección de manglares y playas públicas, aunque la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena informó que "No se Aprobará "Perfect Day" de Royal Caribbean en Mahahual",los activistas de "Salva a Mahahual" reconocen que la irrupción de ARMY y Swifties fue importante, pues le otorgó visibilidad nacional e internacional a una lucha que parecía local.

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