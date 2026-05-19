"No se Aprobará "Perfect Day" de Royal Caribbean, en Mahahual": Anuncia Alicia Bárcena

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena informó que "No se Aprobará "Perfect Day" de Royal Caribbean, en Mahahual", proyecto que causó polémica y críticas de ambientalistas por el riesgo que representaba para el medio ambiente.

Fue durante la presentación del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, que la secretaria de Medio Ambiente, dijo:

"Me permito infomarles que no se va a aprobar el proyecto de "Perfect Day" de Royal Caribbean"

Señaló que Semarnat no aprobará el proyecto, aunque indicó que la misma empresa ya se está desistiendo de dicho parque que pretendía construir un gran complejo turístico en Mahahual, Quintana Roo, un lugar de apenas 3 mil habitantes, y que con "Perfect Day" de Royal Caribbean iban a llegar más de 20 mil turistas al día.

¿Qué es "Perfect Day" de Royal Caribbean?

Según el proyecto se trata de una experiencia privada para pasajeros de cruceros, algo similar a Perfect Day at CocoCay en Bahamas.

Según la empresa, abriría en 2027, y contemplaba 30 toboganes acuáticos, playas privada, albercas gigantes, un río lento que iba a ser el más largo del mundo.

Sin embargo, este proyecto iba a poner en riesgo a cerca de 300 especies animales, afectación de manglares, presión sobre arrecifes y fauna marina, además del impacto que iba a tener una comunidad pequeña como es Mahahual.

"Es el destino más grande, extremo y audaz jamás imaginado": Royal Caribbean

De acuerdo con el proyecto de Royal Caribbean, una de las líneas de cruceros más grandes y reconocidas del mundo, lo describía como:

"Es el destino más grande, extremo y audaz jamás imaginado: una experiencia impresionante, que rompe récords y no se parece a nada de lo que existe allá afuera. El doble de adrenalina. El doble de relajación".

Polémica y críticas de ambientalistas

Ambientalistas alzaron la voz e iniciaron una petición a través de la plataforma Change.org llamada "Salvemos Mahahual", en la que alertaban del impacto de este proyecto.

"La construcción de grandes complejos turísticos y la falta de regulación en actividades náuticas están dañando irreparablemente el ecosistema marino, afectando directamente el hábitat de diversas especies de flora y fauna".

Hasta el momento "Salvemos Mahahual" suma más de 300 mil firmas.

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