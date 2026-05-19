Derrota del Manchester City ante Bornemouth le da el Campeonato al Arsenal en la Premier League

El Manchester City aún aspiraba al título de la Premier League 2026 y para ello era primordial vencer como visitante al Bournemouth en la Jornada 37. Un empate o derrota este martes 19 de mayo haría campeón al Arsenal, que estaba pendiente del resultado.

Así que los reflectores estaban puestos en el Bournemouth vs Manchester City, que se disputó en el Vitality Stadium. Se esperaba que los Citizens salieran airosos de este compromiso, ante un equipo ubicado en la séptima posición.

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En el minuto 12 fue Antoine Semenyo quien inauguró el marcador, sólo que el atacante del City estaba en fuera de lugar y el silbante anuló correctamente la anotación.

Más adelante, al 15’, Evanilson falló de manera increíble ante el marco: la afición local ya se preparaba para cantar el gol, pero el brasileño mandó la bola por encima del travesaño cuando el guardameta ya se había vencido.

Pero Eli Junior Kropi no fallaría al minuto 38: el atacante marfileño marcó un golazo para poner el 1-0 en el marcador y meterle nervios a los visitantes. Así se fueron a la pausa del medio tiempo.

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Estadísticas Bournemouth vs Manchester City: Arsenal Campeón de la Premier League 2026 tras Derrota de Citizens

Ya en la segunda mitad el City se lanzó al abordaje, mientras el entrenador Pep Guardiola trataba de enderezar el rumbo de sus pupilos desde la banca. Pero el Bournemouth se defendía muy bien.

Fue hasta el 90+5 que Erling Haaland empató 1-1 la pizarra. Sin embargo, el empate no sirvió de nada. Con la igualada, el Manchester City llegó a 78 unidades y con una fecha por jugarse ya no puede alcanzar al Arsenal. Con 82 puntos, los Gunners son matemáticamente campeones de la Liga inglesa.

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Con información de N+