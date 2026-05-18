Historial Pumas vs Cruz Azul: ¿Cuál Fue la Última Final de Liga MX que Jugaron y Cómo Quedó?

La final de la Liga MX ya tiene fechas, horarios y sedes. La ida será el jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que la vuelta será el domingo 24 en el Estadio Olímpico Universitario.

El partido Cruz Azul vs Pumas ha cambiado de sede, debido a que la directiva celeste hizo las gestiones necesarias para no salir de la CDMX. No hay que olvidar que esta temporada su sede como local era el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla.

La Liga MX aprobó que La Máquina juegue el jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes, muchos años conocido como Estadio Azul. Así que en esta temporada, el conjunto cementero habrá jugado en tres escenarios distintos, sumando el Cuauhtémoc y el Banorte. De no ser porque la FIFA ya asumió el control del Coloso de Santa Úrsula, con motivo del Mundial 2026, Cruz Azul hubiera jugado ahí la final de ida.

Pumas y Cruz Azul tienen cuentas pendientes: La temporada pasada La Máquina jugaba como local en Ciudad Universitaria y de hecho ahí se coronó en la Concachampions 2025. Y se había acordado que el Torneo Clausura también sería igual, pero de última hora la directiva universitaria se negó a renovar el contrato de arrendamiento.

La negativa de los Pumas enfureció a la directiva y a la afición celeste, sobre todo porque se consideró que les perdonaron la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla por fracturar al portero Kevin Mier.

Con resentimientos y sed de venganza, el Cruz Azul visitó a los Pumas en la Jornada 11 del Clausura 2026. En el primer tiempo jugado en Ciudad Universitaria La Máquina ganaba 2-0 y los universitarios no lograban reaccionar. Pero en la segunda parte el equipo local mejoró y anotó dos tantos, para que el partido culminara con un 2-2 en el marcador.

Video: ¿Dónde Jugará Cruz Azul la Final de Ida Ante Pumas?

Pumas vs Cruz Azul: ¿Hace Cuánto No Se Enfrentan en una Final de la Liga MX? Datos y Estadísticas

Así que aún hay cuentas pendientes. Será una final épica, no cabe duda, sobre todo porque hace bastante tiempo que no se encuentran en la serie definitiva por el trofeo de campeón.

La final más reciente entre Pumas y Cruz Azul data de hace 45 años, ya que fue en la temporada 1980-81 cuando uno de los dos equipos se quedaría con el trofeo de campeón.

En la ida, jugada en el Estadio Azteca, la Máquina ganó 1-0 con un gol de Adrián Camacho que entusiasmaba a los celestes. Pero enfrente había un equipo muy peligroso, con jugadores como Manuel Negrete, Enrique López Zarza, Ricardo “Tuca” Ferretti, Manuel Manzo y Hugo Sánchez.

La Máquina confiaba en su potencial, con “Wendy” Mendizabal, Carlos Jara Saguier, Rodolfo Montoya, “Chaplin” Ceballos y Horacio López Salgado, pero en el duelo de vuelta fue superada 4-1 en el Estadio Olímpico Universitario.

Con goles de Hugo Sánchez, “Tuca” Ferreti, Manuel Manzo y López Zarza, los Pumas se coronaron campeones gracias a un global de 4-2 en la pizarra. Fue el segundo título de Liga del equipo azul y oro.

Otro clavo ardiente en fechas recientes fue en las semifinales del Torneo Guardianes 2020, cuando Cruz Azul goleó 4-0 a los Pumas en la ida, jugada en el Azteca. Los cementeros ya se veían en la gran final.

Sólo que en la vuelta, en Ciudad Universitaria, los Pumas borraron a los celestes y les devolvieron el 4-0. Con el global empatado 4-4 los universitarios se quedaron con el boleto de finalista gracias a su mejor posición en la tabla.

Luego de la increíble remontada, el entrenador Robert Dante Siboldi tuvo que dejar su puesto como entrenador de La Máquina, que seguía sin explicarse cómo se había escapado el boleto.

A continuación los resultados de los últimos diez partidos entre ambas escuadras en la Liga MX:

Clausura 2026 Pumas 2 - 2 Cruz Azul

Apertura 2025 Cruz Azul 2 - 3 Pumas

Clausura 2025: Cruz Azul 3 - 2 Pumas

Apertura 2024: Pumas 0 - 2 Cruz Azul

Clausura 2024 Cruz Azul 2 - 2 Pumas en la vuelta de cuartos de final

Clausura 2024 Pumas 0 - 2 Cruz Azul en la ida de cuartos de final

Clausura 2024 Pumas 0 - 0 Cruz Azul

Apertura 2023: Cruz Azul 1 - 4 Pumas

Clausura 2023: Cruz Azul 1 - 0 Pumas

Apertura 2022: Pumas 1 - 2 Cruz Azul

Por lo tanto, en los 10 duelos más recientes de la Liga MX Cruz Azul ha cosechado 5 triunfos, los Pumas 2, mientras que han firmado 3 empates.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC