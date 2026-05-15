Bajas Rumbo al Mundial 2026: Matthijs De Ligt Fue Operado y No Jugará con Países Bajos

Luego de que se anunciara que Xavi Simmons no asistirá al Mundial 2026 por un serio problema en la rodilla, la selección de Países Bajos confirmó que el defensa Matthijs De Ligt tampoco entrará en la lista de convocados debido a que fue operado de una lesión.

De Ligt, quien juega para el Manchester United, venía arrastrando problemas en la espalda y optó por pasar por el quirófano antes de agravar su lesión. Por lo tanto, el zaguero se perderá la Copa del Mundo que comienza el 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá.

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Aunque estuvo en tratamiento desde hace varios meses para recuperarse de la lesión en la espalda, el defensa de los Red Devils no logró estar a punto y atendió la recomendación de operarse.

"Desde noviembre lo he intentado todo, poniéndome al límite en cada sesión y explorando cada opción para poder volver a hacer lo que amo, jugar al futbol”, explicó el futbolista neerlandés.

Y añadió que está “muy agradecido con todo el mundo que me ha apoyado en este momento tan difícil de mi carrera. Sigo con la misma determinación que siempre de representar al United y poder jugar lo antes posible".

Hay que señalar que Matthijs De Ligt es la segunda baja de importancia para la selección que dirige Ronald Koeman. Xavi Simons, del Tottenham Hotspur, se perderá la justa mundialista por un problema en la rodilla.

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Johnny Cardoso se Perderá el Mundial 2026 y Nico Williams Está en Duda

A menos de mes de que inicie el Mundial 2026, las bajas de jugadores se multiplican. También hace unos días se confirmó que el futbolista Johnny Cardoso, del Atlético de Madrid, se lesionó y no estará en la justa mundialista con Estados Unidos. Mientras que Nico Willis es duda para la convocatoria de España.

El Atlético de Madrid informó este lunes que Johnny Cardoso se someterá a una cirugía, luego de lastimarse durante el entrenamiento de la semana pasada. El jueves, el mediocampista se torció el tobillo y luego de los estudios médicos se determinó que era un esguince de alto grado.

A través de sus redes sociales, el Atlético de Madrid dio a conocer la mala noticia para el combinado estadounidense: “Johnny Cardoso tendrá que pasar por el quirófano para ser intervenido de la lesión que sufre en el tobillo derecho. El estadounidense sufrió un traumatismo en el entrenamiento del pasado jueves que desencadenó un esguince de alto grado con afectación articular”.

Además, el equipo colchonero le deseó una buena recuperación: “Te enviamos mucho ánimo y mucha fuerza, Johnny, y te deseamos una pronta y satisfactoria recuperación de tu lesión”.

Mientras que la Selección de Estados Unidos le deseó una pronta recuperación: “”El Atlético de Madrid anunció que Johnny Cardoso será operado del tobillo tras una lesión sufrida durante un entrenamiento la semana pasada. ¡Te deseamos una pronta recuperación, Johnny! ¡Vuelve pronto!”

Cardoso, de 24 años, ha vestido la camiseta de la Selección de Estados Unidos en 23 ocasiones desde su debut en el 2020.

¿Qué le pasó a Nico Williams, de España, antes del Mundial 2026?

Por otra parte, este lunes también trascendió que se acabó la temporada para Nico Williams. El delantero del Athletic de Bilbao ha causado baja para lo que resta del torneo debido a una “lesión moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda".

El proceso de recuperación va de dos a tres semanas, si todo marcha bien, pero en España cruzan los dedos para que todo evolucione perfectamente. Porque de no ser así, Nico Williams se perderá el Mundial 2026.

Además, falta ver si el estratega Luis de la Fuente confía en que Williams estará a punto para el arranque de la Copa del Mundo. Porque una cosa es que se recupere bien y otra que el riesgo de volverse a lesionar desaparezca.

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Con información de N+

RGC