Chivas vs Cruz Azul: ¿Cómo Han Quedado en Partidos de Liguilla? Antecedentes y Resultados

Aunque son dos de los llamados equipos grandes del futbol mexicano, las Chivas y el Cruz Azul no se han enfrentado tantas veces en las Liguillas como se cree. Ambas escuadras suelen ser invitados frecuentes a la Fiesta Grande, pero se han cruzado pocas veces.

La primera vez que el Rebaño Sagrado y La Máquina Celeste se encontraron en Liguilla fue en los cuartos de final del Torneo Verano 1999. Fue una eliminatoria bastante pareja y no había un claro favorito.

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Jugadores como Juan Francisco Palencia, “Conejo” Pérez, Diego Latorre, Mauro Camoranesi y Héctor Adomaitis destacaban en la plantilla celeste. El equipo era dirigido por Luis Fernando Tena.

En las Chivas, entrenadas por Ricardo “Tuca” Ferreti, figuraban “Tilón” Chávez, Ramoncito Morales, “Cabrito” Arellano, Ricardo Peláez y Luis Garcia.

En la ida los celeste ganaron 2-1 con goles de “Gatillero” Palencia y Juan Reynoso. Y en la vuelta empataron 2-2, luego de que Luis García marcó un doblete y le dio esperanzas al chiverío. Con global de 4-3 el Cruz Azul avanzó a semifinales.

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Chivas vs Cruz Azul: ¿Cómo quedaron en el repechaje del Clausura 2003?

Celestes y rojiblancos volvieron a chocar en Liguilla hasta el Torneo Clausura 20023. Fue en el repechaje, que resultó bastante emocionante y con bastantes goles.

La Máquina era entrenada por Enrique Meza y ganó el duelo de ida en el Estadio Azul con marcador de 4-1, con un doblete de Juan Carlos Cacho y tantos de Paco Palencia y Alejandro Corona.

Pero en la vuelta las Chivas cobraron venganza. Bajo el mando del estratega Eduardo “Yayo” de la Torre, los rojiblancos se impusieron 4-1 con tantos de Joel Sánchez, Jhonny García, Omar Bravo y Jair García. Con el global empatado 5-5 el Guadalajara avanzó gracias a su mejor posición en la tabla.

Chivas vs Cruz Azul: ¿Quién ganó el el cuartos de final del Torneo Apertura 2006?

Tuvieron que pasar tres años para que Guadalajara y Cruz Azul se reencontraran en la Fiesta Grande. Fue en los cuartos de final del Torneo Apertura 2006.

El “Chepo” de la Torre era el técnico que dirigía a Oswaldo Sánchez, Ramón Morales, “Bofo” Bautista, Omar Bravo y otros futbolistas rojiblancos.

Cruz Azul, con “El Conejo” Pérez, Joel Huiqui, Gerardo Torrado, “Chelito” Delgado y Richard Núñez, era entrenado por Isaac Mizrahi.

La ida se disputó en el Estadio Jalisco y el Rebaño Sagrado se impuso 2-0 con tantos de Bravo y Bautista. La vuelta en el Estadio Azul culminó con un 2-2 en la pizarra. Así que con global de 4-2 el equipo tapatío avanzó a semifinales .

Chivas vs Cruz Azul: ¿Quién fue triunfador en cuartos de final del Apertura 2025?

Casi una década después, Cruz Azul y Chivas jugaron de nuevo una eliminatoria en la Fiesta Grande. Aún se recuerda el penal de último minuto que falló “Chicharito” Hernández en los cuartos de final del Apertura 2026.

Fue en el Estadio Akron como testigo que ambas escuadras empataron 0-0 en la ida. El equipo de Gabriel Milito no pudo sacar ventaja de la localía.

Y en la vuelta, jugada en el Estadio Olímpico Universitario, Cruz Azul ganó 3-2 con un doblete de Charly Rodríguez y un tanto del “Toro” Fernández. Los pupilos de Nicolás Larcamón se quedaron con el pasaporte a las semifinales.

Así que las cuentas pendientes entre Chivas y Cruz Azul aún están frescas. Y este sábado 16 de mayo se sabrá quién avanza a semifinales, en una serie que está bastante pareja luego del 2-2 en el duelo de ida. El Rebaño Sagrado tiene dos ventajas: la localía y su mejor posición en la tabla durante el torneo regular.

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Con información de N+

RGC