José Mourinho Habla sobre Su Futuro: ¿Dejará al Benfica para Regresar al Real Madrid?

Luego de una segunda temporada sin trofeos en su vitrina, el Real Madrid ha evidenciado que está en una severa crisis. Pese a las inversiones millonarias y la llegada del astro Kylian Mbappé, el equipo merengue ha fracasado rotundamente.

Sin Liga, ni Champions y tampoco Copa del Rey en dos años, el Real Madrid además vive días extraños: no funciona como equipo en la cancha, el vestuario está dividido y además los dos últimos entrenadores han fracasado: Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa.

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Urge que el Madrid encuentre un timonel que recomponga el rumbo. Y uno de ellos puede ser José Mourinho, que actualmente entrena al Benfica portugués. De acuerdo con la prensa española, ya hubo acercamientos del equipo español.

Aunque la cúpula del Real Madrid no ha hablado con Mourinho, ya se acercó a su representante, Jorge Mendes. Por ello en España dan por hecho que “Mou” volverá al banquillo del conjunto merengue para poner orden. Pero ¿qué dice el entrenador portugués al respecto?

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¿Qué fue lo que dijo José Mourinho sobre el interés del Real Madrid para contratarlo?

José Mourinho aseguró hoy en conferencia de prensa que el próximo 18 de mayo, cuando haya terminado la Liga de Portugal, finalmente podrá decir cuál será su futuro: si seguirá en el Benfica o regresará al Real Madrid, como se ha mencionado en España.

En conferencia de prensa, luego del empate 2-2 ante el Braga, a Mourinho le preguntaron que si el Real Madrid estaba en su futuro o que si tenía intenciones de seguir en el Benfica, como había expresado apenas en marzo.

"La última semana del campeonato no es para pensar en el futuro, en contratos", respondió el técnico luso justo cuando falta una fecha por jugarse en la Liga portuguesa, en la que el Benfica es tercero de la tabla general con 77 puntos, abajo del Sporting de Lisboa (79) y el Porto (85 unidades).

"Desde el momento en que entramos en esta última fase, decidí que no quería escuchar a nadie, quiero estar 'aislado' en mi espacio de trabajo”, añadió.

Y dejó en claro que “aún hay un partido contra el Estoril y a partir del lunes ya podré responder sobre cuál será mi futuro como entrenador y el futuro del Benfica”.

Los periodistas insistieron, luego de que la prensa deportiva internacional habla de un posible regreso al Real Madrid para suplir la inminente salida de Álvaro Arbeloa, pero “Mou” volvió a insistir en que aún no ha hablado con nadie de otro club. “Solo falta un partido, solo ocho días. Tranquilos, solo falta una semana", concluyó.

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Con información de N+

RGC