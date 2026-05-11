Johnny Cardoso se Perderá el Mundial 2026 y Nico Williams Está en Duda

A un mes de que inicie el Mundial 2026, siguen las bajas de jugadores. Este lunes 11 de mayo se confirmó que el futbolista Johnny Cardoso, del Atlético de Madrid, se lesionó y no estará en la justa mundialista con Estados Unidos. Mientras que Nico Willis es duda para la convocatoria de España.

El Atlético de Madrid informó este lunes que Johnny Cardoso se someterá a una cirugía, luego de lastimarse durante el entrenamiento de la semana pasada. El jueves, el mediocampista se torció el tobillo y luego de los estudios médicos se determinó que era un esguince de alto grado.

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A través de sus redes sociales, el Atlético de Madrid dio a conocer la mala noticia para el combinado estadounidense: “Johnny Cardoso tendrá que pasar por el quirófano para ser intervenido de la lesión que sufre en el tobillo derecho. El estadounidense sufrió un traumatismo en el entrenamiento del pasado jueves que desencadenó un esguince de alto grado con afectación articular”.

Además, el equipo colchonero le deseó una buena recuperación: “Te enviamos mucho ánimo y mucha fuerza, Johnny, y te deseamos una pronta y satisfactoria recuperación de tu lesión”.

Mientras que la Selección de Estados Unidos le deseó una pronta recuperación: “”El Atlético de Madrid anunció que Johnny Cardoso será operado del tobillo tras una lesión sufrida durante un entrenamiento la semana pasada. ¡Te deseamos una pronta recuperación, Johnny! ¡Vuelve pronto!”

Cardoso, de 24 años, ha vestido la camiseta de la Selección de Estados Unidos en 23 ocasiones desde su debut en el 2020.

Hay que recordar que Estados Unidos inicia su participación en el Mundial el 13 de junio contra Paraguay, en Inglewood, California. Ubicado en el Grupo D, también se medirá con Australia y Turquía.

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¿Qué le pasó a Nico Williams, de España, antes del Mundial 2026?

Por otra parte, este lunes también trascendió que se acabó la temporada para Nico Williams. El delantero del Athletic de Bilbao ha causado baja para lo que resta del torneo debido a una “lesión moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda".

El proceso de recuperación va de dos a tres semanas, si todo marcha bien, pero en España cruzan los dedos para que todo evolucione perfectamente. Porque de no ser así, Nico Williams se perderá el Mundial 2026.

Además, falta ver si el estratega Luis de la Fuente confía en que Williams estará a punto para el arranque de la Copa del Mundo. Porque una cosa es que se recupere bien y otra que el riesgo de volverse a lesionar desaparezca.

Por lo pronto, Nico Williams no estará en el partido que España disputará en México ante Perú. El duelo amistoso está programado para el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla.

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Con información de N+

RGC