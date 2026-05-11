Selección Mexicana Presenta el Tercer Jersey para el Mundial 2026: Así Es la Playera Negra

Este lunes 11 de mayo 2026 la Selección Mexicana, en colaboración con la marca Adidas, presentó su tercer uniforme para el Mundial 2026. La playera negra “incorpora un patrón ‘MX’ de forma tonal y elegante a lo largo de todo el jersey”, explica el comunicado oficial del Tricolor.

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El mensaje en la playera negra de la selección mexicana

El tercer uniforme del conjunto nacional integra el mensaje “Somos México” como un llamado a la unidad. Este distintivo también fue utilizado en el jerseys de local y visitante que la Selección Nacional de México utilizará durante el torneo veraniego de la FIFA, del cual será anfitrión por tercera ocasión en la historia.

“Este jersey se posiciona como un símbolo de identidad nacional, en homenaje a México, el único país en la historia en albergar tres Copas del Mundo, marcando un hito en el futbol internacional”, se lee en el comunicado.

¿Cuándo se estrena el tercer uniforme de México?

A través del comunicado, la Selección Mexicana dio a conocer que la tercera equipación se utilizará por primera vez antes del Mundial de la FIFA 2026, cuando México se enfrente a Ghana en el partido amistoso del próximo 22 de mayo.

“Vestir este uniforme es llevar consigo el testimonio, la pasión y el espíritu de todo un país. Es un recordatorio de que cada vez que salimos al campo, representamos mucho más que futbol: representamos a México”, dijo Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol.

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