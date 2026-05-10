¿Cuándo son las Semifinales de la Liga MX? Posibles Fechas y Horarios Llaves de Liguilla 2026

La etapa de Cuartos de Final termina y los aficionados del futbol mexicano quieren saber cuándo son las Semifinales de la Liga MX Clausura 2026, por tal motivo acá te damos las posibles fechas y horarios en que se juegan los partidos, pues este domingo se definen las dos llaves de la Liguilla.

Para que no te pierdas nada del cierre de torneo, en una nota ya te dijimos quiénes pasaron y cómo quedaron definidas las Semifinales de la Liguilla Liga MX 2026, pues este sábado conocimos a los primeros semifinalistas, que salieron del Chivas Tigres y el Cruz Azul vs Atlas.

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¿Cuándo se juegan las Semifinales de la Liga MX 2026?

Una vez conocidos los clasificados y llaves de la Liguilla Liga MX 2026, los partidos de Semifinal se juegan durante la semana del 11 al 17 de mayo que viene, tanto los juegos de ida como de vuelta. Las fechas que vienen marcadas en el calendario oficial son las siguientes:

Semifinales de ida : Se juegan el miércoles 13 y jueves 14 de mayo 2026.

: Se juegan el miércoles 13 y jueves 14 de mayo 2026. Semifinales de vuelta: Se jugarán el sábado 16 y domingo 17 de mayo 2026.

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Los equipos clasificados a semifinales de la Liguilla MX 2026 son cuatro y se trata de Chivas, Cruz Azul, Pumas y Pachuca. Los dos últimos clubes aún están por confirmar, pues llevan ventaja en el marcador global pero aún falta que disputen su respectivo partido de vuelta de Cuartos de Final.

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Posibles fechas y horarios de las Semifinales de la Liguilla Liga MX 2026

A falta de que se confirmen todos los partidos de las Semifinales, a continuación te dejamos las posibles fechas y horarios en que se juegan las llaves de la Liguilla Liga MX 2026:

Pumas vs Pachuca (por confirmar)

La ida se jugaría el jueves 14 de mayo 2026 en el Estadio Hidalgo, a las 19:07 horas (tiempo del centro de México).

en el Estadio Hidalgo, a las (tiempo del centro de México). La vuelta se jugaría el domingo 17 de mayo 2026 en el Estadio Olímpico Universitario (CU) a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Chivas vs Cruz Azul (por confirmar)

La ida se jugaría el miércoles 13 de mayo 2026 en el Estadio Cuauhtémoc, a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

en el Estadio Cuauhtémoc, a las (tiempo del centro de México). La vuelta se jugaría el sábado 16 de mayo 2026 en el Estadio Akron a las 19:07 horas (tiempo del centro de México).

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Las fechas y horarios oficiales de los partidos de Semifinales serán dados a conocer por la Liga MX este lunes 11 de mayo 2026, pero desde ya los aficionados pueden apartar los días en que se jugará la Liguilla MX del futbol mexicano.

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