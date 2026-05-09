¿Quién Pasó a Semifinales Liga MX y Cómo Quedan los Partidos? Así Va la Liguilla 2026 al Momento

El futbol mexicano está en su recta final y para todos los aficionados que quieren saber quiénes se enfrentan en la siguiente fase de eliminación directa, acá te decimos quién pasó y cómo quedan las Semifinales de la Liga MX Clausura 2026, con los resultados de la Liguilla al momento hoy y los equipos calificados.

Durante todo este fin de semana hay juegos de la Liguilla MX 2026, por eso en una nota ya te dejamos los horarios de los Cuartos de Final y qué partidos de vuelta pasan por TV en vivo gratis hoy sábado y este domingo. De igual forma te dejamos el Liveblog del Chivas vs Tigres en vivo online, para que cheques el minuto a minuto y conozcas al primer semifinalista del Torneo Clausura.

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¿Quiénes pasó a Semifinales de la Liga MX 2026? Equipos clasificados al momento

Para saber quiénes pasaron a Semifinales de la Liguilla Liga MX 2026, lo primero que debemos ver son los marcadores de los partidos de vuelta de Cuartos de Final. Para saber, a continuación te dejamos cómo van los resultados al momento:

Chivas 1-3 Tigres Marcador Global (falta por jugarse la vuelta). Cruz Azul 3-2 Atlas Marcador Global (falta por jugarse la vuelta). Pachuca 1-0 Toluca Marcador Global (falta por jugarse la vuelta). Pumas 3-3 América Marcador Global (falta por jugarse la vuelta).

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Con esta información y los resultados parciales, los equipos que jugarán las Semifinales al momento son los siguientes:

Pumas.

Cruz Azul.

Pachuca.

Tigres.

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¿Cómo quedaron las Semifinales de la Liga MX 2026? Así se juega la Liguilla al momento

Si quieres saber cómo quedó la Liguilla y los partidos de Semifinal de la Liga MX, a continuación te dejamos quiénes se enfrentan en la antesala de la Final, con los resultados que hay por ahora:

Pumas vs Tigres : A falta de que se jueguen los partidos de Cuartos de Final de vuelta.

: A falta de que se jueguen los partidos de Cuartos de Final de vuelta. Cruz Azul vs Pachuca: A falta de que se jueguen los partidos de Cuartos de Final de vuelta.

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Será hasta la noche del domingo 10 de mayo cuando sepamos quién pasó y cómo quedaron las Semifinales de la Liguilla Liga MX 2026, con los equipos calificados y los partidos definidos de forma oficial.

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