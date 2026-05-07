Pumas vs América ¿Por Qué el Técnico Efraín Juárez Borró sus Huellas en Redes Sociales? 

Gran sorpresa causó el hecho de que el entrenador Efraín Juárez “desapareció” en redes sociales a escasos días de que sus Pumas se enfrenten a las Águilas en el duelo de vuelta de cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Eso despertó sospechas de que no está nada contento con la directiva universitaria.

En horas recientes circuló la versión de que el entrenador no estaba nada contento con la presunta contratación de Juan José Calero, proveniente de los Venados de Yucatán. Medios especializados aseguran que Efraín no lo pidió al jugador y que no es de su agrado.

Noticia relacionada: Miguel ‘Piojo’ Herrera Fue Presentado por el Atlante: ¿Qué Dijo el Nuevo Técnico de los Potros?

Juan José Calero es hijo del fallecido guardameta Miguel Calero, quien hizo historia con el Pachuca al ganar varios campeonatos. Si bien el fichaje no es un hecho, fuentes especializadas mencionan que debido a ese tipo de contrataciones fue que Efrain Juárez renunció al Atlético Nacional de Colombia. No le gusta que le impongan jugadores.

Video: "Pumas lo Tiene Servido como para Poder Ser Campeón": Alex de la Rosa

¿Efraín Juárez Cerró Instagram? Técnico de la UNAM borró sus huellas de redes sociales previo al Pumas vs América

Curiosamente, luego de que esa versión se dio a conocer, la cuenta de Instagram de Efraín Juárez desapareció. Todo indica que el timonel la cerró sin previo aviso. Si alguien la busca sólo encontrará un perfil en blanco y la leyenda: “Usuario no encontrado”.

La cuenta de Instagram coach.efrainjuarez era el medio a través del cual Efraín alentaba a los aficionados antes de cada partido y posteaba fotos de su día a día.

Además en sus cuentas de Twitter y Facebook, que siguen funcionando, no hay huellas de su actividad con los Pumas. Sólo hay registro de actividades anteriores a su llegada al equipo universitario o de sus exequipos.

Si es un mensaje a la directiva o una señal de que ya no está a gusto en los Pumas, es algo que ha empezado a especularse entre los aficionados de la Liga MX. Lo preocupante es que sucede justo cuando el equipo tiene en puerta un duelo a muerte en la Liguilla: El ambiente previo al partido Pumas vs América está que arde.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC