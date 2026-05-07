Miguel ‘Piojo’ Herrera Fue Presentado por el Atlante: ¿Qué Dijo el Nuevo Técnico de los Potros?

Este jueves 7 de mayo el club Atlante llevó a cabo la presentación oficial y primera conferencia de Miguel “Piojo” Herrera como nuevo entrenador del Atlante. Así que el técnico se puso la playera y habló sobre el regreso de los Potros de Hierro a Primera División de la Liga MX.

Durante la rueda de prensa llevada a cabo en el Estadio Banorte, que será la casa del Atlante a partir del Torneo Apertura 2026, Herrera dijo que “es un proyecto muy ambicioso en el que llevamos trabajando a full desde hace unas semanas. El objetivo es claro y desde el primer torneo queremos empezar a competir”.

“Queremos un equipo que esté arriba peleando, que sea dinámico y que a la tribuna le agrade venir a ver al Atlante. Para lograr eso es importante que el equipo se muestre bien”, destacó "El Piojo".

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Este será el tercer ciclo del “Piojo” Herrera como estratega de los Potros de Hierro: su primera etapa inició en el 2002. La segunda fue en el 2011, cuando llegó para asumir el control en el Torneo Clausura. Y ahora, 15 años después, vuelve a tomar el mando.

Presentación oficial de Miguel Herrera en el Atlante FC: ¿Qué dijo el nuevo entrenador de los Potros de Hierro?

Sobre su tercera etapa como estratega del equipo azulgrana, “El Piojo" Herrera se dijo emocionado y ansioso: “Ya quiero empezar esta nueva historia con Atlante". Del mismo modo, indicó que sabe que los reflectores estarán sobre él: “Son aceptadas las críticas, porque nos hacen crecer”.

Aunque no prometió títulos en esta ocasión, Herrera mandó un mensaje a los jugadores que estuvieron en Segunda División y también a los aficionados que siempre han apoyado: “Ha sido un equipo golpeado, pero su afición siempre ha estado ahí”.

Y se refirió a los Potros como un equipo “nómada” que ahora “regresa a donde debe de estar, de donde nunca debió haber salido”, en referencia a la Primera División y al Estadio Azteca (hoy Banorte).

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Los números de Miguel Herrera como DT en la Liga MX

En total, Miguel Herrera ha dirigido a siete clubes del futbol mexicano: Atlante, Monterrey, Veracruz, Tecos, América, Tijuana y Tigres. El 'Piojo' repitió etapas en Atlante, América y Tijuana, siendo el conjunto azulgrana al que más veces ha dirigido, pues esta serña su tercera oportunidad al frente del equipo. Además, durante su trayectoria también tomó las riendas de las selecciones nacionales de México y Costa Rica, asistiendo al Mundial de 2014 con el Tricolor.

De acuerdo con datos de Transfermarkt, Miguel Herrera ha dirigido un total de 732 partidos de Liga MX, con un balance de 302 triunfos, 200 empates y 230 derrotas. Además, el estratega de 58 años de edad se proclamó campeón en dos ocasiones dirigiendo al América, el equipo con el que más éxitos cosechó. El 'Piojo' también ganó la Copa MX y el trofeo de Campeón de Campeones con las Águilas.

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Con información de N+