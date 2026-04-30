Memo Ochoa Se Retira Luego del Mundial 2026: ¿Cuántas Copas del Mundo Ha Disputado? 

Luego del Mundial 2026, el portero Guillermo Ochoa guardará los guantes. Este jueves 30 de abril confirmó que disputará la Copa del Mundo y luego dirá adiós a las canchas. Así lo hizo saber a través de sus redes sociales.

Fue en su cuenta de Instagram, que “Paco Memo” compartió el reporte del periodista Fabrizio Romano, quien señaló que "Ochoa se retirará del futbol profesional inmediatamente después del Mundial, dejando su club y la Selección Nacional”.

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Aunque aún no se ha dado a conocer la lista definitiva de la Selección Mexicana, es un hecho que Ochoa será convocado por el entrenador Javier Aguirre. La puerta al equipo tricolor se abrió para el guardameta luego de que Luis Ángel Malagón se rompió el tendón de Aquiles y causó baja por varios meses.

Si bien Ochoa no será titular, porque Raúl “Tala” Rangel es el número uno en la lista, sí aportará su experiencia mundialista y estará listo en caso de que tenga que entrar a la cancha. Los analistas aseguran que Memo será de gran ayuda, aunque no juegue, porque conoce las entrañas de la Selección Mexicana y de los Mundiales.

¿Cuántos Mundiales Ha Jugado Memo Ochoa? Llegará su Retiro Luego de la Copa del Mundo 2026

Memo Ochoa quiere hacer historia a sus 40 años (que cumplirá el 13 de julio) y convertirse en el único futbolista en acudir a 6 Copas del Mundo de Futbol, si es que llega al Mundial 2026 con el combinado tricolor. Él se dice listo para atender el llamado del entrenador.

En declaraciones hechas hace unos meses, Ochoa recordó que "nadie ha logrado" la hazaña de sumar seis mundiales. Sin embargo está consciente de que "encontrará dificultades" para ser titular. Así que está dispuesto a aportar su experiencia para "acompañar a los chicos y ayudarlos en las transiciones".

Ochoa dijo que se siente "perfectamente capaz y en muy buena forma, en parte por genética", para seguir "demostrando un buen nivel" y llegar al Mundial 2026, en el que confía que México llegue a cuartos de final

En el Mundial de 2026, organizado de manera conjunta por México, EUA y Canadá, la Selección Mexicana tendrá posibilidades de trascender sólo si "trabaja más como grupo” y cuenta con todo el apoyo de los clubes y directivos de la Liga MX.

Con experiencia en el futbol mexicano y en otras Ligas de Europa, Ochoa conoce la diferencias y en su opinión, en el Viejo Continente “trabajan de manera más profesional el mundo del fútbol, con academias y escuelas donde a los más chicos ya les enseñan táctica y posicionamiento". Mientras que en Latinoamérica “hay un menor acceso al fútbol" y todavía queda muchos de lo que llamó "campos llaneros", canchas de tierra en los barrios, pero también es cierto que hay "mayor libertad y creatividad" en su futbol”.

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Con información de N+

RGC