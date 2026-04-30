Rayados Despide a Nico Sánchez: ¿Quién Será el Nuevo Director Técnico del Monterrey? 

Luego de que el club Monterrey no clasificó a la Liguilla, se lleva a cabo una limpieza interna o “reorganización” como le llaman ellos a la ola de despidos. Ya le dieron las gracias al director y al presidente deportivo, pero este jueves 30 de abril se hizo oficial la salida del entrenador Nico Sánchez.

Fue a través de un comunicado que los Rayados anunciaron el fin del ciclo de Nicolás Sánchez, quien se había quedado a cargo luego de que corrieron a Domenec Torrent hace justo dos meses.

"El Club de Fútbol Monterrey informa que, de mutuo acuerdo, Nicolás Sánchez concluye su etapa como director técnico. Agradecemos a Nicolás su profesionalismo, entrega y compromiso durante su participación en el cuerpo técnico del equipo", se detalló en el documento.

“Deseamos a Nico éxito en sus próximos retos profesionales y personales”, añadió la directiva del club regiomontano.

Nico Sánchez tuvo una corta gestión como director técnico de Rayados, cuando se esperaba que recompusiera el rumbo luego de que el equipo estaba en crisis bajo el mando de Torrent, que además perdió el control del vestidor con tantas estrellas.

Desde el banquillo, Nico dirigió al Monterrey a lo largo de seis fechas, pero sumó una victoria, un empate y cuatro derrotas. Al finalizar la fase regular, el equipo regio quedó en la posición 13, con 18 unidades, por lo que no consiguió boleto a la Liguilla.

Sánchez, quien jugó en los Rayados entre 2017 y 2021, no se va solo. En días pasados se despidió también el futbolista español Sergio Canales. Además de José Antonio “Tato” Noriega, el presidente deportivo de los Rayados.

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Los Rayados ya trabajan en la búsqueda de un nuevo estratega y se han mencionado varios nombres, entre ellos el de Antonio Mohamed o el de Martín Anselmi, pero el que más resuena es el de Matías Almeyda, bastante cotizado en la Liga MX.

Apenas ha pasado poco más de un mes desempleado, pero el entrenador argentino Matías Almeyda ya tiene al menos tres equipos de la Liga MX interesados en sus servicios. El extimonel de Chivas volverá a dirigir a México si se lo propone.

Matías Almeyda, de 52 años de edad, era técnico del Sevilla español hasta el pasado 23 de marzo, fecha en la que fue cesado debido a los malos resultados: se fue con 10 victorias, 7 empates y 15 derrotas en la campaña.

Hay que recordar que el estratega argentino llegó al Sevilla procedente del futbol griego, luego de hacer campeón al AEK Athenas. Antes estuvo cuatro años en el San José Earthquakes de la Major League Soccer (MLS).

En México, Matías Almeyda es recordado por su exitosa gestión al frente de las Chivas del Guadalajara, equipo al que llevó a conseguir los títulos de Liga, Copa y Supercopa. El trofeo más celebrado fue el que levantó con el Rebaño Sagrado en el Torneo Clausura 2017. También logró coronarse en la Concachampions 2018, ante el Toronto FC.

Si le interesa, el timonel argentino podrá volver pronto al futbol mexicano, ya que hay al menos tres equipos interesados en sus servicios. Dos de ellos son de los llamados “grandes” y el otro es un equipo que no escatima en presupuestos para reforzarse.

De acuerdo con medios especializados, el América es uno de los equipos que ya levantó el teléfono para saber si Almeyda está dispuesto a dirigir en la Liga MX 2026 de nueva cuenta. No hay que olvidar que Las Águilas no pasan por buen momento y la directiva analiza si el ciclo exitoso de André Jardine ya se cerró.

que ya levantó el teléfono para saber si de nueva cuenta. No hay que olvidar que Las Águilas no pasan por buen momento y la directiva analiza si el ciclo exitoso de André Jardine ya se cerró. También Cruz Azul es otro de los clubes interesados en contar con Almeyda , luego de que Nicolás Larcamón fue despedido esta semana. La Máquina además tiene en su agenda el nombre de Antonio Mohamed, aunque este último tendría que dejar al Toluca al finalizar la actual temporada.

, luego de que Nicolás Larcamón fue despedido esta semana. La Máquina además tiene en su agenda el nombre de aunque este último tendría que dejar al Toluca al finalizar la actual temporada. Y el tercer pretendiente de Almeyda es el club Monterrey, que era dirigido de manera interina por Nico Sánchez tras el despido del entrenador español Domenec Torrent apenas en marzo pasado. Por ello es que los Rayados buscan a un timonel de experiencia que preferentemente conozca el futbol mexicano. sobre todo luego de quedarse sin Liguilla en el Torneo Clausura 2026.

Lo que complica todo es que Matías Almeyda pretende quedarse a seguir trabajando en Europa, sobre todo por temas familiares. Y no dudará en esperar una oferta de ese continente antes de apresurar su vuelta a la Liga MX.

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Con información de N+

RGC