LAFC vs Toluca Hoy: ¿Cómo Va el Partido de Ida de Semifinales en Concachampions 2026?

Luego de que los Tigres superaron al Nashville SC en la primera semifinal, este miércoles 29 de abril se llevará a cabo el partido LAFC vs Toluca, que se jugará en California, Estados Unidos. Los Diablos Rojos quieren sacar un buen resultado en la ida, para poner un pie en la gran final de la Concachampions 2026.

Recordemos que esta llave está muy pareja, ya que es considerada una final adelantada. El Toluca es el gran candidato al título, luego de dominar la Liga MX por dos torneos consecutivos.

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Los Diablos Rojos llegaron a esta instancia luego de vapulear al Galaxy de los Ángeles. En la ida de cuartos de final, jugada en el Estadio Nemesio Díez, les ganaron 4-2. Y en la vuelta, en el Dignity Health Sports Park, golearon 3-0. Así que avanzaron a semifinales con un 7-2 en el marcador global.

Mientras que el LAFC se impuso 3-0 en la ida de cuartos de final al Cruz Azul, en el Banc of California Stadium, para dejar la eliminatoria prácticamente decidida. Y en el partido de vuelta empataron 1-1, por lo que los angelinos obtuvieron el pasaporte gracias al 4-1 en el global.

Así que el duelo LAFC vs Toluca será de alta tensión, entre dos equipos que son letales al ataque y se defienden muy bien. Los analistas aseguran que de esta llave saldrá el campeón de la Concachampions 2026, sin menospreciar a los Tigres, que tienen un pie en la gran final.

Empezaron las acciones en el Banc of California Stadium, de Los Ángeles. Los angelinos portan su uniforme negro con vivos dorados, mientras que el Toluca salta a la cancha con su vestimenta blanca de visitante. Marcel Ruiz porta el gafete de capitán en la escuadra mexicana.

Minuto 5: El cuadro angelino presiona al equipo toluqueño desde la salida, tratando de que no estén cómodos, a la espera de un error que se traduzca en peligro en la portería defendida por el arquero Luis García.

Minuto 10: Lo más llamativo hasta ahora ha sido el look de Jesús Gallardo en su último partido con el Toluca esta temporada, ya que la semana próxima se integra a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. El lateral se pintó el pelo de color rubio, así que es imposible pederlo de vista.

Minuto 15: Ambas escuadras han abusado de las faltas en la zona de media cancha, para frenar los ataques. El árbitro señala las infracciones pero es permisivo y no ha mostrado ninguna tarjeta. Lamentablemente el partido carece de emociones frente a las porterías.

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LAFC vs Toluca Hoy: Horario del partido de semifinales en Concachampions 2026

El partido LAFC vs Toluca se jugará este miércoles 29 de abril a las 20:30 horas (tiempo del Centro de México) en el Banc of California Stadium, de Los Ángeles. Si bien no habrá transmisión gratuita, el partido puede ser visto a través de la señal de TUDN, en televisión por cable. O por la plataforma de streaming ViX, aunque sólo en Estados Unidos.

La vuelta entre los Diablos Rojos y el LAFC se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo en La Bombonera toluqueña.

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Con información de N+