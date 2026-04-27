'Tato' Noriega Deja de Ser Presidente Deportivo de Rayados: ¿Por Qué se Va del Club Monterrey?

Este lunes 27 de abril el club Monterrey dio a conocer varios movimientos en su estructura. El principal es la salida de su director deportivo, José Antonio “Tato” Noriega, luego de poco más de tres años en el cargo.

Fue a través de un comunicado que los Rayados señalaron lo siguiente: “José Antonio Noriega concluirá su gestión como presidente del club”. Además señaló que Héctor Lara también deja su puesto como director deportivo del primer equipo.

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Y en ese mismo sentido agregaron: "Agradecemos a Tato y a Héctor por su entrega, calidad humana, honestidad, profesionalismo y compromiso durante esta etapa, en la que destacan la consecución del subcampeonato de la Liga MX Femenil con Rayadas en 2024, la representación del equipo varonil en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y el impulso de una estructura deportiva moderna".

También trascendió que Walter Erviti, exjugador del equipo, asumirá a la brevedad el puesto de director deportivo, en lugar de Héctor Lara. Mientras que el nombre de quien ocupará el lugar del “Tato” Noriega será dado a conocer más adelante:

"En su debida oportunidad, la Institución nombrará un nuevo Presidente Deportivo. Este proceso se llevará a cabo mediante una transición ordenada de funciones entre los ejecutivos salientes y la nueva directiva", detallaron.

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‘Tato’ Noriega Sale de Rayados: ¿Por Qué se Va el Presidente Deportivo del Club Monterrey?

José Antonio “Tato” Noriega se va de la institución debido a los malos resultados del primer equipo, que fracasó en su intento de meterse a la Liguilla pese a la gran inversión económica que se ha hecho en las últimas temporadas.

Los Rayados culminaron el Torneo Clausura 2026 en el sitio 13, con 18 unidades luego de sumar 5 triunfos, 3 empates y 9 derrotas, muy lejos del octavo lugar, que es el último que se boleto a la Fiesta Grande. Hay que recordar que el América acabó en la posición 8 con 25 puntos.

Así que "Tato" Noriega se va en medio de críticas y cuestionamientos, luego de gastar demasiado en refuerzos y entrenadores. Pese a contar con una de las mejores plantillas de la Liga MX, la gestión de Noriega termina sin títulos.

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Con información de N+

RGC