Liga MX: Definidas Fechas y Horarios para la Liguilla del Clausura 2026

La Liga MX dio a conocer las fechas y los horarios para los partidos de ida y vuelta de los Cuartos de Final, mismos que marcarán el arranque de la Liguilla. Este torneo Clausura 2026, a diferencia de años recientes, no habrá Play-In, por lo que únicamente los mejores ocho equipos del certamen lograron clasificarse a la instancia de eliminación directa. Pumas fue el líder de la tabla, seguido por Chivas y Cruz Azul, mientras que América se metió como octavo.

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Debido a que este verano se juega el Mundial 2026, varios equipos contendientes al título tendrán bajas sensibles. Y es que desde hace meses se anunció que esta Liguilla se jugaría sin seleccionados mexicanos, ya que Javier Aguirre trabajará con aquellos futbolistas que asistirán a la Copa del Mundo. Aquí te dejamos el calendario para los juegos de la Liguilla que comienza con la fase de Cuartos de Final.

Fechas y Horarios para la Liguilla: Así se juegan los Cuartos de Final del Clausura 2026

Uno de los cambios principales que habrá para esta fase de Cuartos de Final del Clausura 2026 es que, a diferencia de lo que usualmente sucede, los partidos de ida y vuelta se jugarán en fin de semana y no cada tres días. Este es el calendario para los partidos de ida:

Tigres vs Chivas - sábado 2 de mayo - 19:00 horas - Estadio Universitario

Atlas vs Cruz Azul - sábado 2 de mayo - 21:15 horas - Estadio Jalisco

América vs Pumas - domingo 3 de mayo - 17:00 horas - Estadio Banorte

Toluca vs Pachuca - domingo 3 de mayo - 19:15 horas - Estadio Nemesio Diez

Estos son los horarios para los partidos de vuelta:

Chivas vs Tigres - sábado 9 de mayo - 19:07 horas - Estadio Akron

Cruz Azul vs Atlas - sábado 9 de mayo - 21:15 horas - Estadio Banorte

Pachuca vs Toluca - domingo 10 de mayo - 17:00 horas - Estadio Hidalgo

Pumas vs América - domingo 10 de mayo - 19:15 horas - Estadio Olímpico Universitario

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DB