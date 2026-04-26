¿Cuándo se Reanuda la Fórmula 1? Fecha y Horario para el Gran Premio de Miami 2026

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó en marzo que los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, originalmente programados para el mes de abril, fueron oficialmente cancelados. La decisión obedeció directamente al recrudecimiento del conflicto bélico en Medio Oriente. Esto provocó que la Fórmula 1 se suspendiera durante varias semanas, pero finalmente estamos cerca de volver a escuchar los motores de la máxima categoría del automovilismo.

Noticia recomendada: ¿Quién es Jacob Rodríguez? El Jugador de Ascendencia Mexicana que Jugará en la NFL en 2026

En ese sentido, la directiva de la Fórmula 1 decidió que no se realizarían sustituciones en abril, por lo que tras el Gran Premio de Japón, que se corrió el pasado 28 de marzo, la temporada se pausará hasta comienzos de mayo, cuando comience la actividad del Gran Premio de Miami. Aquí te dejamos las fechas y horarios del regreso de la F1.

Fechas y Horarios para el Gran Premio de Miami 2026

El Gran Premio de Miami 2026 marcará el regreso de una pausa inesperada en el calendario de la Fórmula 1. En ese sentido, vale la pena recordar que el GP de Miami cuenta con una carrera 'sprint', por lo que este fin de semana será uno de mucha actividad en la máxima categoría del automovilismo.

Todo comenzará el viernes 1 de mayo con los entrenamientos libres y culminará el domingo 3 de mayo con la carrera principal. Estos son los horarios y las fechas para el Gran Premio de Miami 2026:

Entrenamientos Libres - viernes 1 de mayo - 10:00 am

Qualy Sprint - viernes 1 de mayo - 2:30 pm

Carrera Sprint - sábado 2 de mayo - 10:00 am

Qualy - sábado 2 de mayo - 2:00 pm

Carrera - domingo 3 de mayo - 2:00 pm

Noticias recomendadas:

DB