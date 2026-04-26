Esteban Andrada, Ex Portero de la Liga MX, Golpea a un Rival en España

Este domingo 26 de abril, Esteban Andrada, ex portero de los Rayados de Monterrey en la Liga MX, perdió la cabeza y agredió a un rival durante el partido entre el equipo Sociedad Deportiva Huesca ante la Real Zaragoza, propinándole un puñetazo en el rostro al futbolista Jorge Pulido. La agresión del hoy jugador del Zaragoza, que fue explusado tras lo sucedido, ocurrió en los minutos finales del encuentro y provocó que se desatará una pelea campal entre jugadores.

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Esteban Andrada fue expulsado por doble trajeta amarilla luego de empujar al propio Jorge Pulido. Luego de recibir la expulsión, el portero argentino se abalanzó sobre el futbolista del Huesca y, ante la sorpresa de los presentes, le soltó un puñetazo en la cara, desencadenando la pelea.

De momento se desconoce qué sanción recibirá el ex jugador de Monterrey.

"Estoy muy arrepentido", dice Esteban Andrada

Luego del incidente, el Real Zaragoza publicó un video en el cual se puede ver a Esteban Andrada hablar sobre lo que sucedió. El portero argentino aseguró estar arrepentido de su comportamiento y se dijo preparado para asumir las consecuencias.

"Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión (...) Me salí de contexto y reaccioné de esa forma, estoy muy arrepentido. No lo volvería a hacer", dijo Andrada. Además, el portero argentino ofreció disculpas a Jorge Pulido, futbolista al que agredió.

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

Los números de Esteban Andrada en el futbol mexicano

Esteban Andrada actualmente juega cedido en calidad de préstamo en la Real Zaragoza, aunque su carta de futbolista profesional sigue perteneciendo al Monterrey. Durante su estancia en el futbol mexicano, el guardameta de 35 años de edad ha disputado un total de 161 partidos con la camiseta de los Rayados, en los cuales recibió 157 goles.

Además, Andrada fue parte del plantel que conquistó la CONCACAF Champions Cup en 2021 con Monterrey.

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DB