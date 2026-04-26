¿Cuándo Empieza la Liguilla de la Liga MX 2026? Posibles Fechas y Horarios de Cuartos de Final

Con los resultados de la última jornada empieza a definirse la Fiesta Grande del futbol mexicano y si aún no sabes cuándo empieza la Liguilla de la Liga MX 2026, acá te decimos qué día inicia y además te damos las posibles fechas y horarios en que se jugarán los Cuartos de Final, donde el Clásico Capitalino, Pumas vs América, apunta a ser el platillo principal.

En una nota ya te dijimos cómo queda la Liguilla de la Liga MX 2026 al momento y quiénes pasan a Cuartos de Final, pues la derrota del América cambió muchas cosas y el triunfo de los Pumas dejó a las Chivas sin el liderato de la tabla general de posiciones.

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¿Cuándo empieza la Liguilla de la Liga MX 2026?

La Liguilla MX inicia el próximo sábado 2 de mayo 2026 y se juega hasta el domingo 24 del mismo mes, fecha en que se llevará a cabo la Final de Vuelta. Durante casi un mes veremos a los mejores ocho equipos tratar de ser campeones antes de que empiece el Mundial.

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Los partidos de Ida de Cuartos de Final se jugarán el 2 y 3 de mayo; los juegos de Vuelta se juegan el 9 y 10 de mayo 2026, eso quiere decir que en esta primeria instancia de la Liguilla los encuentros se realizan en fin de semana, esto porque Tigres y Toluca tienen las Semifinales de la Concachampions a mitad de semana.

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Posibles fechas y horarios de los Cuartos de Final Liga MX 2026

A falta de que se confirmen todos los partidos de los Cuartos de Final, a continuación te dejamos las posibles fechas y horarios en que se juegan los primeros juegos de la Liguilla Liga MX 2026:

Pumas vs América

La Ida se jugaría el domingo 3 de mayo 2026 en el Estadio Banorte, a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

La Vuelta se jugaría el domingo 10 de mayo 2026 en el Estadio Olímpico Universitario a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Chivas vs Tigres

La Ida se jugaría el sábado 2 de mayo 2026 en el Estadio Universitario, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

La Vuelta se jugaría el sábado 9 de mayo 2026 en el Estadio Akron a las 21:06 horas (tiempo del centro de México).

Pachuca vs Atlas (por confirmar)

La Ida se jugaría el sábado 2 de mayo 2026 en el Estadio Jalisco, a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

La Vuelta se jugaría el sábado 9 de mayo 2026 en el Estadio Hidalgo a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Toluca vs Cruz Azul (por confirmar)

La Ida se jugaría el domingo 3 de mayo 2026 en el Estadio Cuauhtémoc, a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

La Vuelta se jugaría el domingo 10 de mayo 2026 en el Estadio Nemesio Diez a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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Las fechas y horarios oficiales de los partidos de Cuartos de Final serán dados a conocer por la Liga MX este lunes 27 de abril 2026, pero desde ya los aficionados pueden apartar los próximos dos fines de semana en que dará inicio la Liguilla MX, para que la disfruten

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