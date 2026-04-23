Luego de que se llevó a cabo la Asamblea de Dueños de este jueves 23 de abril, la Federación Mexicana de Futbol señaló que la Liga BBVA se modernizará: se separará jurídicamente de la FMF y adoptará un modelo europeo, con miras a mejorar el negocio del futbol.

Como parte del nuevo modelo, la Liga MX contará con cuatro comités, que son el Deportivo, Comercial, de Inversión y Certificación, adempás del de Ética y Buen Gobierno, en los cuales participan los 18 Clubes de la LIGA BBVA MX.

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En la Asamblea de Dueños también se avaló que la Liga MX se separe jurídicamente de la Federación Mexicana de Futbol para ser una Asociación Civil y tener independencia.

Los representantes de los 18 Clubes de la LIGA BBVA MX aprobaron por unanimidad un nuevo modelo de gobierno, con base en las mejores prácticas de las ligas europeas. Y llegaron a los siguientes acuerdos:

La LIGA BBVA MX refuerza su estructura institucional con base en la creación de comités estratégicos que fortalecen la transparencia, la toma de decisiones y la participación de los Clubes.

El nuevo modelo dota de personalidad jurídica a la Liga MX, a través de un vehículo en el cual participará la FMF como organismo regulador.

Se confirma la participación del Club Atlante en la Liga a partir del siguiente torneo y se autoriza la venta del Club Atlas, sujeta al cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

El pleno de la Asamblea dio luz verde al informe presentado por el Comisionado de la FMF, Mikel Arriola, con resultados positivos en asistencia, audiencia y desarrollo deportivo, al tiempo que aprobó su estrategia de mediano y largo plazos.

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Asamblea de Dueños autorizó la venta del club Atlas

En cuanto a cambios de propietario, se confirmó la participación del Club Atlante en la LIGA MX a partir del Torneo Apertura 2026, en el lugar que deja vacante el Mazatlán FC.

Del mismo modo se autorizó el proceso de venta del Club Atlas, que deja de pertenecer al Grupo Orlegi (dueño del Santos Laguna) a partir de la próxima temporada.

Además, durante la Asamblea de Clubes se revisó el plan de la Selección Nacional de México para el último tramo de preparación antes del Mundial 2026 con los duelos ante Ghana, Australia y Serbia. Los Clubes reafirmaron su compromiso total con la planeación del director técnico Javier Aguirre, previamente aprobada.

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Con información de N+

RGC



