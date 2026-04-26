Sabastian Sawe Impone Récord Mundial en Maratón de Londres y Rompe la Barrera de las 2 Horas

El keniano Sebastián Sawe, de 29 años, cumplió dos hitos en el Maratón de Londres: además de imponer un récord mundial, logró romper la barrera de las dos horas en la prueba masculina.

El africano llegó a la meta con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos, para coronarse de manera titánica frente al Palacio de Buckingham.

Lo sorprendente es que el etíope Yomif Kejelcha también bajó de las dos horas, al situarse con una hora, 59 minutos y 41 segundos.

Mientras que el ugandés Jacob Kiplimo, tercero de la prueba, superó la meta con un tiempo de dos horas y 28 segundos. Es decir, los tres rompieron la marca mundial previa.

El récord batido lo había impuesto Kelvin Kiptum el 8 de octubre de 2023, en el Maratón de Chicago, con una marca de 2 horas y 35 segundos.

Tigst Assefa hace lo propio en la rama femenil

Pero el récord mundial no solo cayó en los hombres, ya que la etíope Tigst Assefa hizo lo propio en la rama femenil, al imponer una nueva marca del orbe.

Además de conservar su título en Londres, mejoró el récord mundial al superar a las kenianas Joyciline Jepkosgei y Hellen Obiri, a quienes doblegó en el sprint final.

Assefa cruzó la meta en dos horas, 15 minutos y 41 segundos, nueve segundos por debajo de su plusmarca anterior, conseguida también en Londres en 2025.

Aunque la marca en esta prueba pertenece a la keniana Ruth Chepngetich, que paró el crono en dos horas, nueve minutos y 56 segundos en el Maratón de Chicago en octubre de 2024, fue establecido en una carrera mixta y no exclusivamente femenina como la de este año en Londres.

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Con información de agencias

ICM