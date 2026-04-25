Caso Carolina Flores: La Conversación Entre la Exreina de Belleza y Su Suegra Antes Del Crimen

El asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza originaria de Baja California, ocurrido en un departamento de Polanco, en la Ciudad de México, ha derivado en una investigación por feminicidio y en la emisión de una orden de aprehensión contra su suegra, identificada como Erika, señalada como la principal sospechosa del crimen.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), los hechos ocurrieron el pasado 15 de abril. Un día después, el 16 de abril, se inició formalmente la investigación bajo el protocolo de feminicidio, tras la denuncia correspondiente.

Las indagatorias apuntan a que Erika María “N”, madre del esposo de la víctima, habría viajado desde Ensenada hasta la capital del país con la intención de asesinar a Carolina Flores, derivado de conflictos personales previos entre ambas. Según declaraciones de Alejandro Sánchez, esposo de la víctima, la pareja decidió mudarse a la Ciudad de México precisamente para alejarse de los problemas familiares que sostenían en Baja California.

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Sin embargo, la propia Fiscalía capitalina ha detectado inconsistencias en la declaración de Alejandro Sánchez, por lo que su testimonio continúa bajo análisis. Hasta el momento, las autoridades no han informado si existe alguna acción legal en su contra.

Conversación entre Carolina y su suegra Erika, previo al asesinato

Caso Carolina Flores: Buscan a Érika María, Presunta Asesina y Suegra de Exreina de Belleza

El caso ha cobrado mayor relevancia tras la difusión de un video en redes sociales que presuntamente muestra el momento del ataque. En las imágenes se observa a Carolina Flores conversando con su suegra dentro del departamento.

En la grabación, Carolina le pregunta cómo llegó a la Ciudad de México; la mujer responde que viajó en automóvil y que el trayecto estuvo “medio mareado”. Instantes después, se escucha el paso de una patrulla, lo que lleva a Erika a cuestionar la presencia policial. Carolina comenta que “hace poquito mataron a alguien por aquí”.

Minutos más tarde, la víctima se dirige a una habitación, seguida por Erika María “N”. Segundos después, la mujer saca un arma de fuego y dispara contra Carolina. De acuerdo con los primeros reportes, los impactos habrían sido dirigidos a la cabeza y el tórax, provocando su muerte en el lugar.

Tras las detonaciones, Alejandro Sánchez ingresa a la habitación, donde se produce un breve intercambio con su madre. En el video se escuchan frases como:

—Alejandro: ¿Qué fue eso?

—Alejandro: ¿Qué hiciste? ¿Estás loca?

—Erika: Nada, me hizo enojar.

—Alejandro: ¿Qué te pasa? Es de mi familia.

—Erika: Tu familia es mía, tú eres mío y ella no.

Actualmente, Erika María “N” se encuentra prófuga de la justicia, mientras que las autoridades capitalinas mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer por completo los hechos y determinar la posible participación de otras personas.

De acuerdo con las indagatorias, Erika dejó el arma en la cocina, tomó sus maletas, solicitó un taxi y huyó del lugar. Su hijo no intervino para detenerla.

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