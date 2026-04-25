Momento Exacto de la Balacera en Taquería en Álvaro Obregón; Dispararon Más de 40 Veces

Más de 40 disparos fueron efectuados, la noche de este jueves, contra los comensales de una taquería ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. Una cámara de seguridad instalada en una vivienda cercana captó el momento en que al menos cinco motocicletas arribaron a la avenida Los Tanques, en su cruce con Torre de Potrero.

Desde el exterior del establecimiento, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones, lo que generó pánico entre los presentes. El saldo fue de cinco personas lesionadas —cuatro hombres y una mujer— quienes fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica.

Ataque a Balazos Deja 5 Heridos en Álvaro Obregón, CDMX; Disparan Más de 40 Veces

Vecinos de la zona expresaron su preocupación, ya que se trata de un punto de paso constante para transeúntes y estudiantes, al haber cerca escuelas y ser la entrada a diversas colonias. Señalaron que el ataque ocurrió sin importar la presencia de niños y personas inocentes, algunas de las cuales resultaron afectadas.

Daños y miedo

Al día siguiente, aún eran visibles los daños provocados por las balas en automóviles, puertas, paredes, una motocicleta y mobiliario del establecimiento, lo que evidenció la magnitud del ataque.

Habitantes del área aseguraron que los niveles de inseguridad han ido en aumento en los últimos meses, generando temor entre quienes viven y transitan por la zona.

Gracias al monitoreo de cámaras del C2, las autoridades lograron seguir la ruta de escape de los agresores. Como resultado, ubicaron una motocicleta en la colonia Olivar de los Padres y detuvieron a dos personas, de 19 y 16 años de edad, por su probable participación en los hechos. Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del ataque y dar con el paradero de los demás involucrados.

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