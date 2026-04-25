Enfrentamiento en Nicolás Ruiz, Chiapas, Dejó Dos Muertos y Siete Lesionados, Informa FGE

Luego de los hechos de violencia registrados la noche del viernes, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que el enfrentamiento registrado en los municipios de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza dejó siete personas lesionadas y dos personas fallecidas.

A través de un comunicado, el titular de la dependencia, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se iniciaron las investigaciones, cuyos datos preliminares registran a siete personas lesionadas, quienes reciben atención en el Hospital General "Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza"; asimismo, hasta este momento, hay un saldo de dos personas fallecidas, quienes respondían a los nombres de Maricruz "N" y Luis Alfonso "N", por lo que se realiza la diligencia de identificación para que los cuerpos sean entregados a sus familiares.

Asimismo, afirmó que, derivado de los lamentables hechos ocurridos en los municipios de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza, donde se suscitó un enfrentamiento entre pobladores y un grupo civil armado, se desplegó de manera inmediata un operativo con más de 200 elementos y se logró controlar la situación.

El fiscal recalcó que, como lo anunció el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el Gabinete de Seguridad continúa en sesión permanente, además se mantiene instalada una mesa de diálogo encabezada por la Secretaría General de Gobierno y Mediación, junto a ejidatarios y alcaldes de ambos municipios, a fin de mantener el orden y la paz social.

"Seguimos atentos y continuaremos informando al pueblo de Chiapas sobre avances en estas investigaciones", dijo.

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¿Cómo fue el ataque en Chiapas?

Los hechos según narró el propio gobernador del estado, Eduardo Ramírez, a través de sus redes sociales, ocurrieron cuando comuneros del municipio de Nicolás Ruíz trabajaban parte de la limpieza que se realiza cada año en los límites territoriales con el municipio de Venustiano Carranza y se percataron de un vehículo sospechoso con gente armada quienes no se identificaron y abrieron fuego en un punto de control ejidal.

Por lo que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y las instancias comunitarias actuaron para contener el riesgo y salvaguardar a la población.

En esa zona existe una disputa agraria de más de 60 años entre los límites de Venustiano Carranza, donde radica la organización campesina OCEZ Casa del Pueblo y Nicolás Ruiz donde se encuenta la organización campesina Alianza San Bartolomé es un conflicto histórico por la tenencia de la tierra y límites territoriales de más de 18 mil hectáreas, desde el reparto agrario.

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