Trump Cancela Viaje de Negociadores a Pakistán y Dice Que EUA Mantiene el Control De Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno canceló el viaje de sus negociadores a Pakistán para sostener conversaciones con Irán, al considerar que no vale la pena realizar el desplazamiento.

En declaraciones a la corresponsal de Fox News en la Casa Blanca, Aishah Hasnie, Trump afirmó que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner ya no viajarán a Pakistán para dialogar con Irán.

El mandatario argumentó que el trayecto, de aproximadamente 18 horas, resulta innecesario, ya que, según dijo, Estados Unidos tiene ventaja en el conflicto. “No van a hacer un vuelo de 18 horas para quedarse sentados hablando de tonterías”, expresó.

Trump también aseguró que el gobierno iraní puede comunicarse directamente con Washington en cualquier momento si desea retomar el diálogo. “Tenemos todo el control. Pueden llamarnos cuando quieran”, sostuvo.

Noticia relacionada: Población Iraní Recuerda con Memorial a los 165 Niños Asesinados por Bombardeo de EUA e Israel

Mas tarde, precisó que la cancelación del viaje de sus emisarios a Islamabad para mantener conversaciones no significaba automáticamente que la guerra con Irán se vaya a reanudar, a pesar del revés en los esfuerzos de paz.

Al ser consultado si la cancelación suponía la reanudación de la guerra, Trump dijo al portal de información Axios: "No. No significa eso. Aún no lo hemos pensado".

Trump Asegura Que Alto al Fuego entre Israel y Líbano Se Extenderá

Pakistán tiene esperanza para nuevas negociaciones entre Irán y EUA

Pakistán valora la visita del ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, a Islamabad en el contexto de las negociaciones para la paz entre Estados Unidos e Irán como "productivas" y mantiene la esperanza de haber logrado "progresos" para que pueda producirse una nueva ronda de negociación bilateral "en un día o dos".

Así lo indicó a EFE una fuente diplomática que habló bajo condición de anonimato para evaluar el viaje de Araqchí, quien se reunió con las altas autoridades militares y políticas del país para tratar las negociaciones, pero que se marchó sin esperar la llegada de los representantes estadounidenses enviados por el presidente Donald Trump.

Historias recomendadas: