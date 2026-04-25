Reanudan Vuelos Internacionales en Irán a Casi Dos Meses del Inicio de la Guerra
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En medio de la tregua con Estados Unidos e Israel, el régimen islámico abrió el espacio aéreo a los viajes internacionales en Teherán
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Este sábado, Irán reanudó los vuelos internacionales por primera vez desde el inicio de la guerra contra Estados Unidos e Israel, cuya ofensiva comenzó el 28 de febrero.
Los medios locales informaron que los primeros vuelos salieron al amanecer desde el Aeropuerto Internacional Imán Jomeini de Teherán a países cercanos.
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Los destinos internacionales correspondieron a ciudades como Medina, en Arabia Saudita; Mascate, en Omán; y Estambul, Turquía.
Estos vuelos suponen el inicio de la reactivación de las conexiones internacionales desde la capital iraní, que cerró su espacio aéreo tras el inicio del conflicto bélico.
El subdirector de la Aviación Civil, Hamidreza Sanaei, indicó el miércoles que casi el 20% de la flota iraní de 130 aviones de pasajeros está fuera de servicio debido a los daños sufridos en ataques durante el conflicto.
Reabre con éxito
Las autoridades destacaron que esta nueva fase de vuelos fue un éxito gracias a la coordinación de las aerolíneas nacionales. Destacaron que la cantidad de rutas aumentará en los próximos días.
La reanudación de los vuelos internacionales se produce después de que este miércoles se retomaran los vuelos nacionales desde Teherán a la ciudad nororiental de Mashad.
Esta reapertura del principal aeropuerto internacional del país es vista como una posibilidad de que las operaciones aéreas se normalicen y haya movilidad de pasajeros.
A pesar de esta noticia halagüeña, varios aviones y aeropuertos del país presentan afectaciones y daños a la infraestructura a causa de los bombardeos de Israel y Estados Unidos.
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Con información de EFE
ICM