Así Vive el Conflicto una Mexicana que Lleva 47 Años en Irán

Martha Rocha es mexicana y en Ghom camina, entre los iraníes, como una más de ellos, quienes con la bandera nacional en mano, realizan la oración de súplica para mostrar su solidaridad frente a la guerra. Como todos ahí, también vive con incertidumbre.

"Yo creo que a todos nos dan miedo pero Dios es grande. Nos están atacando y es injusto lo que nos están haciendo y es injusto que bombardeen las escuelas, que bombardeen las mezquitas, los hospitales, la gente se enoja, ese enojo lo muestra uniéndose más"

Islam

Martha se convirtió al Islam por el ejemplo de vida de su esposo, cuenta que adaptarse no fue fácil pues llegó al país en medio de la revolución de finales de los 70.

"Me vine a Irán con mi esposo y mi hija, después de dos meses empezó la guerra de ocho años, la guerra impuesta, yo tenía mucho miedo. Lo que yo andaba buscando realmente con lo que sentía paz era el Islam yo vi a mi esposo rezar era muy importante para él, me fui encariñando con el Islam ya después me hice musulmana", indicó Martha.

Video | La Historia de Martha Rocha: Mexicana en Irán Vive en la Incertidumbre por la Guerra

Ghom

La ciudad de Ghom destaca porque ahí se encuentra el centro mundial de estudios islámicos especialmente chiítas, atrae a muchas personas interesadas en esta religión y en el caso de Martha que incluso decidió cambiar, encontró la paz espiritual que tanto buscaba.

Después de cuatro décadas en Irán, de aprender persa al grado de haber traducido 40 libros islámicos al español y una familia con cinco hijos y 17 nietos, Martha cuenta que ha sido testigo de cambios en la sociedad especialmente hacia las mujeres y afirma que su corazón todavía le pertenece a México.

"Claro que extraño los frijoles, las tortillas soy mexicana pongo mi música mexicana"

Historias recomendadas:

Con información de Adriana Valasis y Jorge Ulloa, enviados N+

LECQ