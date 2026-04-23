El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch anunció la detención en Argentina de Fernando “N”, quien indicó se encontraba prófugo de la justicia mexicana.

Destacó que esta detención fue gracias a los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y con ficha roja de Interpol. Era requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos. El secretario indicó que fue detenido con fines de extradición y se encontraba en posesión de documentación falsa.

¿Quién es Fernando "N" el detenido en Argentina?

Se trata del contraalmirante de la Marina Fernando Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Estaba prófugo de la justicia mexicana desde 2025

Cuenta con orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

Fue detenido en Buenos Aires por contar con una ficha roja emitida por INTERPOL.

Contaba con un pasaporte falso de Guatemala.

Fernando Farías Laguna es identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos proveniente de Estados Unidos, mismos que evadían el pago del impuesto especial sobre Producción y Servicios.

El pasado 19 de septiembre una Jueza concedió a Farías una suspensión definitiva en la que prohibió su captura y también su encarcelamiento en el penal del Altiplano, sin embargo, el 2 de octubre le retiraron esa suspensión, por lo que la FGR no tiene ningún impedimento para detenerlo.

De acuerdo con reportes, se tuvo conocimiento que en agosto de 2024 se registró una salida con destino a Florida, Estados Unidos, sin tener registro de su retorno a territorio nacional.

VIDEO: Detienen a Fernando ‘N’ en Argentina, Buscado en México por Tráfico de Hidrocarburos

Así fue su detención

En un comunicado conjunto, la secretaría de Marina informó que, tras meses de seguimiento por parte del Gabinete de Seguridad, y en coordinación con agencias internacionales se logró la detención de un objetivo de la justicia mexicana, quien tenía Ficha Roja de INTERPOL, por lo que era buscado en 192 países.

La detención se llevó a cabo por autoridades de Argentina, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Policía Federal de ese país, con el acompañamiento de agencias internacionales y la colaboración de la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana e Interpol México y Argentina.

Detención de Fernando Farías Laguna en Argentina. Foto: Semar

"Argentina no es Refugio de Criminales": Ministra de Seguridad

Alejandra Monteoliva, Ministra de Seguridad de Argentina, se pronunció luego de que en su país fuera detenido Fernando Farías Laguna, contraalimirante de la secretaría de Marina, prófugo de la justicia en México.

En un video publicado en redes sociales, escribió el siguiente mensaje: "La Argentina no es refugio de criminales".

Señaló que Farías ingresó al país con un pasaporte falso.

"Buscado por la DNIC, la CIA y con alerta roja de INTERPOL por crimen organizado, robo de combustibles e intento de homicidio contra funcionarios en México. Está detenido y va a ser extraditado".

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