Condenan Filtración de Video del Feminicidio de Carolina Flores; Piden No Difundirlo

Familiares y activistas hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para no difundir el video relacionado con el feminicidio de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza originaria de Ensenada, asesinada recientemente en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, la madre de la víctima pidió explícitamente evitar compartir el material, señalando que no desea verlo y solicitando que sea reportado en plataformas digitales.

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Condenan filtración del material

Por su parte, la activista social Lizette Dueñas Pérez condenó la difusión del video, calificándola como una grave falta de humanidad y una forma de revictimización hacia la familia.

En su posicionamiento, exigió que se investigue y sancione a quienes resulten responsables de la filtración, subrayando que la dignidad de las víctimas debe ser protegida en todo momento.

Familiares y colectivos coincidieron en que la difusión de este tipo de contenido vulnera el proceso de duelo y expone innecesariamente el momento más doloroso para los seres queridos.

Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad en el uso de redes sociales y evitar compartir material sensible o violento.

Contexto del caso

El feminicidio de Carolina Flores Gómez ocurrió en días recientes en un departamento de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX, caso que actualmente es investigado por autoridades como feminicidio.

El hecho ha generado indignación tanto en Baja California como en la capital del país, donde continúan las exigencias de justicia.

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