Hombre Arrastrado por Mar en Tijuana es Rescatado tras Presuntamente Intentar Cruzar a EUA

Elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana rescataron a un hombre que fue arrastrado por la corriente marítima en la zona del muro fronterizo, en Playas de Tijuana, la mañana de este miércoles.

El incidente fue atendido tras un reporte de emergencia recibido por autoridades municipales.

De acuerdo con información oficial, personal de la División de Rescate Acuático acudió al sitio, donde localizaron a un hombre de aproximadamente 53 años de edad.

Según los primeros datos, la persona habría sido arrastrada por el mar presuntamente al intentar realizar un cruce fronterizo por esta zona.

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Hombre rescatado no presentó lesiones

Gracias a la intervención de los salvavidas, el hombre fue rescatado con éxito y no presentó lesiones, por lo que no requirió traslado hospitalario y fue reportado en condición estable.

Autoridades municipales exhortaron a la población a extremar precauciones en zonas costeras, evitar ingresar al mar en áreas peligrosas o no vigiladas, y respetar las indicaciones del personal de salvavidas.

Asimismo, reiteraron el llamado a no intentar cruces por la playa, debido al alto riesgo que representan las corrientes marinas y condiciones del entorno.

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