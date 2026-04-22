Activan Operativo en Secundaria Tecate tras Mensaje de Tiroteo: Suman Dos Amenazas en BC

Un operativo de la Policía Municipal se desplegó este miércoles en la Secundaria Número Uno “Francisco I. Madero”, ubicada en la colonia Downey del municipio de Tecate en Baja California, tras reportarse un mensaje con presunta amenaza de tiroteo al interior del plantel.

De acuerdo con información preliminar, el mensaje fue localizado en los baños de hombres durante el transcurso del día, lo que activó los protocolos de seguridad escolar.

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Refuerzan revisiones y descartan riesgo

Como parte de las acciones preventivas, se implementaron revisiones de mochilas, salones y áreas comunes durante el ingreso de los estudiantes.

La dirección del plantel informó que el alumno presuntamente responsable ya fue identificado, quien habría señalado que se trató de una broma. Hasta el momento, no se reporta riesgo real para la comunidad escolar.

Segunda situación reportada este día en el estado

Este hecho se suma a otro caso registrado este miércoles en Mexicali, en el CBTIS 21, donde también se detectó un mensaje con una supuesta amenaza en sanitarios, lo que generó preocupación entre estudiantes y padres de familia.

En ese caso, autoridades activaron protocolos sin que se confirmara una situación de peligro.

Autoridades reiteraron el llamado a estudiantes y ciudadanía a evitar este tipo de conductas, ya que generan movilización de cuerpos de seguridad y alarma entre la población.

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Información Omar Marmolejo

APG