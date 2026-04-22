Muere Álvaro Mayoral, Docente y Embajador Educativo de la NASA tras Accidente en Mexicali

El docente y embajador educativo de programas de ciencia y aeroespacial de la NASA, Álvaro Mayoral Corpus, falleció la mañana del martes tras un accidente carretero registrado en la zona norte del Valle de Mexicali.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió sobre la carretera estatal 8, a la altura del ejido Irapuato, en la zona conocida como Las Campiñas, donde se registró una colisión frontal entre dos vehículos, presuntamente por invasión de carril.

En el otro vehículo, un Honda Civic, viajaban dos hombres de 53 y 30 años. Uno de ellos presentó una fractura expuesta en el tobillo derecho. Ambos fueron trasladados para recibir atención médica.

Nota relacionada: Convocan a Marcha Pacífica en Ensenada por Feminicidio de Carolina Flores: ¿Cuándo Será?

Trayectoria destacada

Álvaro Mayoral Corpus se dirigía a impartir clases cuando ocurrió el accidente. Destacó por su trayectoria internacional en el ámbito científico y educativo, participando en foros de alto nivel relacionados con la exploración espacial.

En 2022 formó parte del Taller Mundial de Exploración e Innovación Espacial de las Naciones Unidas y en 2023 representó a México en un simposio espacial, donde obtuvo el segundo lugar, siendo el primer mexicano y latinoamericano en llegar a la final.

De manera extraoficial, se informó que el conductor presuntamente responsable fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, que realizará las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Historias recomendadas:

Información Miguel Galindo

APG