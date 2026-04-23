Combi de Transporte Escolar Vuelca en la México-Toluca en Cuajimalpa; Hay 15 Heridos

La volcadura de un transporte escolar en la México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, provocó la movilización de servicios de emergencia hoy 23 de abril de 2026 en la CDMX; así ocurrió el fuerte accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, en la unidad viajaban estudiantes de secundaria. El conductor perdió el control y volcó en inmediaciones de la colonia Xalpa, por lo que de inmediato los testigos llamaron al 911. Se habla al menos de 15 personas heridas.

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"informo que atendemos la volcadura de un transporte escolar", aseguró el jefe vulcano, Juan Manuel Pérez Cova.

Video: Vuelca Transporte Escolar en la México-Toluca: Hay 15 Menores Lesionados

¿Cómo ocurrió el accidente de volcadura de transporte escolar en Cuajimalpa?

Los menores de edad relataron que el accidente ocurrió cuando el operador del transporte escolar les indicó que se "agarraran", porque estaban a punto de impactarse, así lo narró a N+ una alumna:

"El señor solo nos dijo que nos agarraramos, luego se estampó, se quedó sin frenos", contó.

Los estudiantes de la Secundaria 211 "Antonio Castro Leal" del turno vespertino, se dirigían a sus clases cuando ocurrió el accidente. Según los menores la camioneta iba llena, por lo que al volcar todos sufrieron lesiones. En el lugar se brinda atención médica a los afectados.

Hasta el momento las autoridades han informado que los alumnos presentaron lesiones que no ponen en riesgo su vida, en tanto, una adolescente tuvo que ser trasladada a una clínica cercana, debido a que se presume que presenta una fractura interna a causa de la volcadura del transporte escolar en Cuajimalpa hoy 23 de abril de 2026.

#AlMomento, informo que atendemos la volcadura de un transporte escolar en la Colonia Las Lajas, Alcaldía Cuajimalpa. En el lugar, 15 alumnos resultaron lesionados y fueron atendidos por personal paramédico. Continuamos laborando en la zona para liberar la vía pública.… pic.twitter.com/UvydoZ1kGP — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 23, 2026

Al lugar llegaron padres de familia y tutores para conocer el estado de salud de los menores. En tanto, se llevan a cabo las maniobras para retirar la unidad siniestrada, no obstante, el conductor asegura que debido a que se movió de lugar, es probable que el seguro no sea válido.

La circulación en la zona fue lenta debido a la presencia de las unidades de emergencia, pero el paso fue continúo.

Detienen a conductor de transporte escolar por accidente

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que luego de que brindaron atención a los menores en la esquina de la calle San Miguel y la Carretera México-Toluca, de la colonia Xalpa, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, detuvieron al conductor de la unidad involucrada.

"Los oficiales detuvieron al conductor de la unidad, a quien le informaron sus derechos de ley, y presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien deslindará responsabilidades", afirmó.

En tanto, compartió que paramédicos de Protección Civil (PC) acudieron al sitio y valoraron a 14 menores de edad, donde 13 de ellos fueron diagnosticados como policontundidos sin ameritar traslado a un hospital, y uno con posible trauma torácico que fue llevado a un hospital para su pronta atención médica.

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