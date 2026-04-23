N+ Focus: La Red Criminal de Huachicol Fiscal que Operó con Empresarios y Funcionarios

La investigación periodística de N+ Focus: “La red criminal de huachicol fiscal”, documenta la cadena criminal de tráfico ilegal de combustible entre Estados Unidos y México a través de aduanas corrompidas en México, bajo el liderazgo de empresas en colusión con decenas de funcionarios de las fuerzas armadas y aduanales.

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La red criminal de tráfico de hidrocarburos, conocida como “Huachicol Fiscal”, operó entre 2022 y 2025 con tres mandos:

Una cabeza integrada por 8 empresas

Tres mandos medios con marinos, civiles y militares en retiro

Titulares de 6 aduanas marítimas.

Así operaba la red de huachicol fiscal

El grupo empresarial de Huachicol Fiscal con compañías en México y EU sobornaba a “Los Primos”, liderado por los contraalmirantes y hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de marina, Rafael Ojeda, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El almirante Manuel Farías Laguna estaba detenido junto a más de una decena de funcionarios aduanales, mientras que el contraalmirante Fernando Farías Laguna fue detenido en un operativo transnacional en Argentina, donde permanecía prófugo.

Esta red criminal también tenía bajo su mando a Iván Merino, quien tenía a su cargo a 10 funcionarios civiles de aduanas. Mientras había tres generales en retiro a cargo de direcciones de operación aduanal.

El control de la red criminal alcanzó a funcionarios aduaneros de Ensenada, Baja California; Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Guaymas, Sonora; Tampico, Tamaulipas; Veracruz y Ciudad de México.

Sobornos millonarios

De acuerdo con la carpeta de investigación, la cadena de sobornos alcanzó únicamente entre 2024 y 2025, 24 millones 500 mil pesos, solo en la aduana de Tampico, Tamaulipas, sin que se sepa qué sucedió en los demás estados.

Aquí puedes ver el reportaje completo: “La red criminal de huachicol fiscal”

VIDEO: La Red Criminal del Huachicol Fiscal

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