¿Quién Es el Contraalmirante Fernando Farías, Detenido en Argentina y Buscado por Huachicol?

Fue detenido en Argentina Fernando Farías Laguna, acusado en México de encabezar una red de tráfico de combustible. El sobrino del extitular de la Marina, José Rafael Ojeda Durán era buscado en 192 países por la Interpol. Te explicamos cómo operaba la red de huachicol fiscal en la que habría participado.

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¿Quién es Fernando Farías, contraalmirante acusado de huachicol?

El pasado 5 de noviembre del 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión contra el contraalmirante.

Fernando Farías Laguna fue acusado de encabezar una red de huachicol en aduanas de México. La acusación incluía también a Manuel Farías Laguna, su hermano y vicealmirante, quien fue detenido en septiembre del 2025.

Ambos son sobrinos políticos del José Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Fernando Farías habría abandonado el país en agosto de 2024, cuando salió con destino a Florida, Estados Unidos.

Farías Laguna es señalado por una práctica conocida como huachicol fiscal. En este esquema se importa combustible a través de aduanas sin pagar impuestos. Comúnmente el combustible es declarado como aceite al ingresar a México desde Estados Unidos, burlando los controles aduanales.

Daniel Santos, experto aduanero, declaró a N+ Focus que los daños patrimoniales por esta práctica llega “a los 500 mil millones de pesos”, equivalentes a un 2% del producto interno bruto. Los hermanos Farías Laguna pertenecerían a una red que traficó combustible durante al menos cinco años, en complicidad con funcionarios, empresarios y elementos de las fuerzas armadas.

Video: La Red de Huachicol Fiscal donde Estaría Fernando Laguna

N+ Focus documentó con documentos judiciales y materiales de inteligencia que en esta red participaban ocho empresas, así como mandos civiles, militares y de Marina. También participaron los titulares de seis aduanas en la operación que logró introducir al menos 31 buques de forma clandestina entre 2024 y 2025.

Fernando Farías Laguna participaba desde su cargo en la Marina, en el llamado “Grupo de los Primos”. Junto a su hermano coordinaba a siete operadores adicionales.

Fernando Farías era buscado en 192 países por la Interpol

Este 23 de abril, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch anunció la detención en Argentina de Fernando Farías. Según el gobierno de México, esta detención fue posible gracias a la cooperación internacional en la que participó la Interpol Argentina, así como elementos de FGR, SSPC y de Marina.

Al momento de su detención en la ciudad de Buenos Aires, Fernando Farías Laguna contaba con pasaporte falso, que le acreditaba con ciudadano de Guatemala. Desde septiembre del 2025, la Interpol había emitido una ficha roja y buscaba al contraalmirante en 192 países.

Video: Interpol Emite Ficha Roja contra Fernando Farías Laguna, Marino Vinculado al Caso del "Huachicol Fiscal"

Tras una suspensión momentánea, el proceso contra el contraalmirante se reanudó en noviembre de 2025, por lo que se volvió a solicitar su búsqueda en el extranjero. El gobierno de México buscará su extradición siguiendo los trámites correspondientes.

Cabe señalar que, hasta ahora, Fernando Farías es el servidor público de más alto rango detenido por el gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha emprendido varias acciones contra el huachicol fiscal durante su presidencia.

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