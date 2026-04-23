¿Quiénes Son los Petrofactureros del Huachicol Fiscal en México?

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó la desarticulación de una red de 'Petrofactureros'.

En conferencia de prensa, Ulises Lara, fiscal especial en Investigación y Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que las investigaciones permitieron identificar y desmantelar esta red vinculada al llamado “huachicol fiscal”.

“Se han desarrollado diversas líneas de investigación que han permitido identificar y desmantelar una de las más importantes redes de contrabando de combustible”, dijo el funcionario.

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¿Quiénes son los petrofactureros?

Ulises Lara añadió que las empresas involucradas “han recurrido a esquemas de simulación de operaciones comerciales" que han llegado a los 23,000 millones de pesos.

Detalló que la red utilizaba empresas fachada, documentación falsa y triangulaciones financieras para introducir combustible al país y evadir controles aduaneros, fiscales y regulatorios, con operaciones en Tamaulipas, Querétaro y Jalisco.

La FGR denominó a estas empresas como "petrofactureros” y reportó la detención de seis personas, identificadas como:

Hécto 'N', Nizarindani 'N', Lizitza 'N', Gualberto 'N', Karen 'N', y Perla 'N'.

Foto: Captura de Pantalla

Además, Ulises Lara detalló que fueron asegurados cinco inmuebles con un valor aproximado de de 52. 4 millones de pesos, 47 vehículos de alta gama con valor de 66.6 millones de pesos, joyería con valor de 1.6 millones de pesos y 265 mil pesos en efectivo, un golpe financiero estimado en unos 126 millones de pesos.

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Con información de N+ y EFE

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