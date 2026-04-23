¿Quiénes Son los Petrofactureros del Huachicol Fiscal en México?
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La FGR informó que la red de 'Petrofactureros' operaba en en Tamaulipas, Querétaro y Jalisco
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El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó la desarticulación de una red de 'Petrofactureros'.
En conferencia de prensa, Ulises Lara, fiscal especial en Investigación y Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que las investigaciones permitieron identificar y desmantelar esta red vinculada al llamado “huachicol fiscal”.
“Se han desarrollado diversas líneas de investigación que han permitido identificar y desmantelar una de las más importantes redes de contrabando de combustible”, dijo el funcionario.
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¿Quiénes son los petrofactureros?
Ulises Lara añadió que las empresas involucradas “han recurrido a esquemas de simulación de operaciones comerciales" que han llegado a los 23,000 millones de pesos.
Detalló que la red utilizaba empresas fachada, documentación falsa y triangulaciones financieras para introducir combustible al país y evadir controles aduaneros, fiscales y regulatorios, con operaciones en Tamaulipas, Querétaro y Jalisco.
La FGR denominó a estas empresas como "petrofactureros” y reportó la detención de seis personas, identificadas como:
- Hécto 'N', Nizarindani 'N', Lizitza 'N', Gualberto 'N', Karen 'N', y Perla 'N'.
Además, Ulises Lara detalló que fueron asegurados cinco inmuebles con un valor aproximado de de 52. 4 millones de pesos, 47 vehículos de alta gama con valor de 66.6 millones de pesos, joyería con valor de 1.6 millones de pesos y 265 mil pesos en efectivo, un golpe financiero estimado en unos 126 millones de pesos.
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Con información de N+ y EFE
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