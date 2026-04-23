Soldado de EUA Usó Información Clasificada de Detención de Maduro: Apostó, Ganó y lo Arrestaron

Un soldado de Estados Unidos que está relacionado con la captura de Nicolás Maduro, sabía con anticipación de la operación en Venezuela, y fue detenido luego de ganar una apuesta de más de 400 mil dólares, el arresto se debió a estar acusado de utilizar información confidencial para su beneficio.

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Las autoridades han explicado que el imputado usó dicha información y el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó este jueves al militar de usar información clasificada.

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¿Quién es el hombre que ganó apuesta por conocer información clasificada?

Se anunció que el soldado acusado es Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, participó en la planificación y ejecución del operativo que llevó a la captura de Maduro el pasado 3 de enero de 2026, y usó la información para lucrar en Polymarket, uno de los principales mercados de predicciones, según un comunicado.

Soldado hizo 13 apuestas

Van Dyke, que estaba estacionado en una base militar en Carolina del Norte, hizo 13 apuestas entre el 27 de diciembre y el 2 de enero de 2026 y "dio los pasos para ocultar su identidad como el 'trader' en los mercados relacionados con Maduro y Venezuela".

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, que encabeza el caso, destacó que las acciones del soldado fueron "claramente tráfico de información privilegiada (insider trading)" y advirtió de que los mercados de predicciones no son un "refugio" para esa lacra.

Operación absoluta contra Maduro le cambió la vida

El soldado, sujeto a acuerdos de confidencialidad, estuvo involucrado en la llamada "Operación Resolución Absoluta" desde el 8 de diciembre de 2025.

Así decidió soldado que era fácil ganar dinero con la captura de Maduro

El día 26 fue cuando creó una cuenta en Polymarket y empezó a hacer apuestas relacionadas con Maduro y Venezuela por un valor de 33 mil dólares, respondiendo "sí" a posiciones sobre si el líder chavista estaría "fuera" antes del 31 de diciembre de 2026, entre otras.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionado por la prensa, dijo no conocer la noticia, pero recordó el caso del jugador de béisbol Pete Rose, que fue vetado de la liga MLB precisamente por "apostar sobre su propio equipo", en palabras del mandatario.

¿Qué delitos se le acusan?

El hombre está acusado de tres delitos de violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos, uno de fraude electrónico y otro de transacción monetaria ilegal, con sentencias máximas que varían entre 10 y 20 años de prisión por cada cargo, si es declarado culpable.

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Con información de N+

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