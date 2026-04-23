Ola de Calor CDMX: ¿Cuándo Inicia y Cuánto Durará la Alerta por Temperaturas de Hasta 32 Grados?

La ola de calor en CDMX provocará altas temperaturas, por lo que se pronostica que el termómetro alcance hasta los 32 grados centígrados, alertaron las autoridades capitalinas; estos son todos los detalles para hacerle frente.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), en los próximos días la Ciudad de México experimentará un calor extremo, el cual además estará acompañado de altos niveles de rayos UV, así como tolvaneras.

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“Durante este periodo se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación ultravioleta y rachas fuertes de viento con tolvaneras por la tarde”, aseguró.

Por ello, es importante que la población atienda las recomendaciones para evitar afectaciones a su salud por la ola de calor CDMX.

¿Qué es una ola de calor y por qué es peligrosa?

Lo anterior, porque una ola de calor (u onda de calor) ocurre debido a un sistema de alta presión o anticiclón, el cual se convierte como una “tapa” en la atmósfera.

Entonces, el aire caliente se comprime hacía el suelo y no hay manera de elevarse, es decir, atrapa por completo el calor. Además, como no hay formación de nubes, la radiación impacta de forma directa y constante.

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La ola de calor permanece durante varios días, porque no hay presencia de lluvia. Ahora bien, el peligro o riesgo de este fenómeno climatológico radica en que nuestro cuerpo tiene un límite para regular su temperatura, que debe estar cerca de los 37 grados.

Por lo tanto, cuando el ambiente es demasiado caliente, el organismo lucha para enfriarse y pueden ocurrir complicaciones de salud, como por ejemplo, un golpe de calor o deshidratación.

¿Cuándo inicia la ola de calor CDMX?

Toma nota, ya que las autoridades de Protección Civil señalaron que la ola de calor CDMX, se presentará a partir del sábado 25 de abril y se prevé que finalice el jueves 30 de abril.

Ojo, porque durante ese periodo se esperan temperaturas máximas diarias de entre 29 y 32 grados centígrados en la mayor parte de la ciudad.

Para cuidar tu salud durante la ola de calor CDMX de los próximos días, toma en cuenta lo siguiente:

No te expongas de manera prolongada al sol

Usa bloqueador solar, gafas de sol, sombrilla, sombrero o gorra

Bebe abundantes líquidos

Usa ropa ligera de colores claros

Evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen más rápido con el calor

Presta especial atención a bebés, menores, adultos mayores y mascotas

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