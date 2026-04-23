Emiten Aviso: El Calor Viene Fuerte en Veracruz, ¿Cuándo Ingresará Ola y Surada en Abril 2026?

La Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, informó este jueves 23 de abril, sobre un aviso especial por una ola de calor en el estado. Te compartimos de qué se trata este boletín.

Además, del pronóstico de la primera ola de calor en el estado de Veracruz del 2026, se informó que a partir de hoy, y hasta el próximo lunes 27 de abril, se desarrollará un evento de surada en zonas típicas del estado, con rachas moderadas a fuertes.

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Según el pronóstico, la presión atmosférica estará disminuyendo en el centro-sur de los Estados y norte-noreste de México en los siguientes 5 a 7 días, esto originará el ingreso de flujo de aire caliente hacia el país.

El aire caliente que se prevé, se combinará con una circulación anticiclónica localizada en el nivel medio de la troposfera, dando como resultado un ambiente cada vez más cálido con baja probabilidad de lluvias y tormentas en el estado de Veracruz, generando la condición meteorológica identificada como Ola de Calor.

Pronóstico del clima para el fin de semana de abril 2026

Jueves 23: Ambiente caluroso a muy caluroso al mediodía y primeras horas de la tarde. Viento del Este, Sureste y Suroeste de 20 a 35 km/h con rachas máximas de 40 a 55 km/h en la región de los Tuxtlas y entre Jesús Carranza-Acayucan , y menores en las regiones de Orizaba, valle de Perote, y costa norte.

Ambiente caluroso a muy caluroso al mediodía y primeras horas de la tarde. Viento del Este, Sureste y Suroeste de 20 a 35 km/h con en la región de los Tuxtlas y entre , y menores en las regiones de Orizaba, valle de Perote, y costa norte. Viernes 24: Despejado a medio nublado, con probabilidad de lluvias ligeras y tormentas aisladas en la región montañosa central. Viento del Este, Sureste y Suroeste de 20 a 35 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en la región de los Tuxtlas y entre Jesús Carranza-Acayucan y de 40 a 55 km/h en la costa norte.

Despejado a medio nublado, con y tormentas aisladas en la región montañosa central. Viento del Este, Sureste y Suroeste de 20 a 35 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en la región de los Tuxtlas y entre Jesús Carranza-Acayucan y de 40 a 55 km/h en la costa norte. Sábado 25: Probabilidad baja de lluvia, aunado a un ambiente muy caluroso al mediodía y primeras horas de la tarde. Viento del Este, Sureste y Suroeste de 25 a 35 km/h con rachas máximas de 60 a 80 km/h en la región de los Tuxtlas y entre Jesús Carranza-Acayucan y de 40 a 55 km/h en la costa norte y regiones de Orizaba y valle de Perote. Oleaje de 1.0 a 1.5 metros cerca de la costa.

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Se prevé que el desarrollo de la Surada sea de intensidad moderada a fuerte, en las regiones característicamente afectadas por este fenómeno en el estado. De acuerdo con las autoridades, la ola de calor en el estado podría extenderse hasta finales de este mes de abril 2026. Sin embargo, también se espera el posible ingreso de un frente frío a inicios de mayo.

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LLZH