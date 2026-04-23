Aseguran en Cateo Tres Mil litros de Gas LP en Veracruz; Hay un Detenido

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la ciudad de Acayucan, ubicado al sur del estado de Veracruz.

En el cateo, las autoridades detuvieron a una persona y aseguraron un tanque de almacenamiento fijo, el cual contenía en su interior una cantidad estimada de tres mil litros de Gas L.P., un dispensador de gas con un tramo de manguera acoplada a una llave de paso y un inmueble, en el que presuntamente se comercializaba ilícitamente el petrolífero en la ciudad antes mencionada.

Personal del Ministerio Público de la Federación continúa con la integración de la carpeta de investigación y resolverá la situación jurídica de la persona detenida en flagrancia en el tiempo constitucional y conforme a derecho corresponda. A la persona detenida se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria en su contra, emitida por autoridad judicial competente.

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Otro aseguramiento de más de mil litros de Hidrocarburo en Veracruz

Se informó acerca de una movilización efectuada por autoridades federales en Veracruz. El reporte indica que un total de mil 110 litros de hidrocarburo fueron asegurados en dos operativos de cateo desplegados en los municipios de Tecolutla y Carrillo Puerto.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en la ciudad de Carrillo Puerto el aseguramiento fue por un total de 770 litros y el resto, es decir 340 litros fueron incautados en la ciudad de Tecolutla en la zona norte de la entidad.

Video FGR Asegura Más de Mil Litros de Hidrocarburo en Cateos Realizados en Veracruz | N+

Según datos compartidos por la autoridad federal se reportaron que además del hidrocarburo, se aseguraron contenedores, elementos eléctricos e b los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Es importante señalado que al momento no se reportó la detención de alguna persona relacionada con los hechos.

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