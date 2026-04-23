Balacera en Texcoco Hoy: Policías y Delincuentes se Enfrentan a Balazos en Tocuila, Edomex

Una balacera en Texcoco hoy 23 de abril de 2026, provocó la movilización de servicios de emergencia en la zona de San Miguel Tocuila, Edomex, luego de que policías y hombres armados se enfrentaran a tiros; hay varios lesionados.

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Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en inmediaciones de la avenida del Trabajo y Ricardo Flores Magón, cuando oficiales de la Fiscalía del Estado de México, realizaban labores de investigación.

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¿Cómo ocurrió la balacera en Texcoco hoy?

Los agentes especiales iban a cumplir una orden de aprehensión cuando fueron atacados a balazos, por ello, los oficiales repelieron la agresión armada.

Las detonaciones pusieron en alerta a los vecinos, quienes de inmediato solicitaron apoyo al 911, otras personas buscaron refugio para no ser alcanzadas por las balas.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal de Texcoco, así como ambulancias. Hasta el momento, de manera preliminar se menciona que al menos 4 personas resultaron lesionadas. En tanto, se confirmó que dos personas fueron detenidas luego de la balacera en Tocuila, Texcoco, por lo que ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público

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