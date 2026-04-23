"Mi Mamá le Disparó": Revela Esposo de Exreina de Belleza, Carolina Flores, Asesinada en Polanco

El feminicidio de la exreina de Belleza, Carolina Flores, está bajo investigación de las autoridades, no obstante, se han dado a conocer nuevos indicios que podrían ser clave para esclarecer el caso. El esposo de la joven hizo una fuerte revelación sobre la presunta responsable del crimen.

Según los primeros reportes, el asesinato de la joven, de 27 años de edad, sucedió el 15 de abril, no obstante, se denunció un día después. El reporte a las autoridades fue realizado por Alejandro, esposo de la víctima, así lo confirmó Reyna Gómez, madre de Carolina.

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“Pensando en que si a él lo llevaban detenido, el bebé se iba a ir a una casa hogar. Se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer (al niño) en lo que él iba a estar ausente haciendo todos los trámites”, dijo en entrevista al programa ¡Siéntese Quien Pueda! de Univision.

Asimismo, la madre de la exreina de belleza señaló que cuando le notificó sobre la muerte de su hija, a través de una llamada telefónica, quedó en shock.

“Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca y a lo lejos escuchaba una voz de una mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo: ‘No, señora, estoy en la Fiscalía’”, le respondió el esposo de Carolina Flores.

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¿Quién asesinó a la exreina de belleza, Carolina Flores Gómez?

Durante la entrevista, la señora Reyna Gómez puntualizó que en esa conversación en la que Alejandro le confirmó el fallecimiento de su hija, el esposo de la exreina de belleza, le confesó quién presuntamente había asesinado a Carolina Flores:

“Es que mi mamá le disparó”, afirmó mientras atendía algunas solicitudes en las instalaciones de la Fiscalía CDMX.

Una vez que la madre de Carolina escuchó esa confesión, no podía creer el hecho. "¿Cómo que tu mamá? ¿De dónde sacó el arma?", le cuestionó.

¿Cómo era la relación entre la exreina de belleza y su suegra?

La mamá de la exreina de belleza, Carolina Flores Gómez, aseguró que siempre tenía comunicación con su hija. “Éramos muy unidas, como amigas”, afirmó.

Debido a que Carolina, su esposo y bebé se mudaron a la colonia Polanco en la Ciudad de México en diciembre de 2025, le hacía videollamadas todos los días para saber cómo estaban y que su nieto de 8 meses de edad, no olvidara su voz.

“(Carolina y Alejandro) Siempre estaban bromeando (...) Nunca vi un maltrato de parte de él (hacia Carolina)”, compartió.

Sin embargo, la madre de la exreina de belleza, asegura que su hija ya le había contado que tenía “diferencias” con su suegra.

“Sí sabía las diferencias que tenía con mi hija (...) Todo empezó a agravarse cuando ella iba a tener a su bebé”, relató.

Reyna Gómez confirmó que en la casa de la exreina de belleza había diversas cámaras de seguridad. Hasta el momento se desconoce el paradero de la sospechosa.

“Mi mayor miedo era pasar por esto, lo único que pido es justicia y que pague la persona que tiene que pagar (...) No entiendo cómo una mamá me hizo pasar por este dolor”, refirió la mamá de la exreina de belleza, Carolina Flores, víctima de feminicidio.

Al respecto, la Fiscalía capitalina informó que sobre los hechos ocurridos el pasado 15 de abril en la colonia Polanco III Sección:

"Tras la denuncia presentada el 16 de abril, la institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio. Desde ese momento, se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable. La Fiscalía CDMX continuará informando sobre los avances de la investigación".

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