Hallan con Vida a Rosita, Niña que Desapareció al Salir de Casa en CDMX, ¿Dónde la Encontraron?

La niña Rosa Esbeidi fue localizada con vida, hoy 23 de abril de 2026, luego de estar varios días desaparecida cuando salió de su casa en la colonia Arenal, de la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México; así la encontraron.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor de 12 años de edad fue vista por última vez el domingo 19 de abril, cuando comentó a sus familiares que iría a ver a unas amigas.

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A partir de ese momento, su abuelita y tía, quienes están a cargo de su crianza porque su mamá falleció, acudieron a las autoridades para hacer la denuncia correspondiente y pedir ayuda para localizarla.

La desaparición de Rosita provocó que vecinos y compañeros de escuela salieran a exigir celeridad en la investigación con un bloqueo en el cruce de Avenida Bordo de Xochiaca y Xocoyote, así como en Periférico Oriente (Calle 7).

“Rosita, te queremos de regreso. Viva te fuiste y viva tienes que volver”, decían las pancartas de los manifestantes.

Video: Localizan con Vida a Rosita, Menor de 12 Años tras Desaparecer Varios Días en CDMX

¿Cómo encontraron a la niña Rosa Esbeidi?

Esta noche la Fiscalía de CDMX, confirmó la localización con vida de la niña Rosita de 12 años de edad.

De acuerdo con las autoridades, la menor se encontraba en calles del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, en aparente buen estado de salud. Hasta el momento no se ha brindado mayor información sobre cómo llegó a ese punto.

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EPP