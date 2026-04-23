Balacera en GAM Hoy: Motociclistas Atacan a Balazos a Automovilista y Muere en Insurgentes Norte

Una balacera en Insurgentes Norte de la alcaldía Gustavo A. Madero, hoy 23 de abril de 2026, alertó a las autoridades al norte de la CDMX. Un automovilista fue asesinado por motociclistas; así ocurrió la agresión.

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Según los primeros reportes, los servicios de emergencias fueron alertados por varias personas en inmediaciones de Insurgentes Norte, debido a que un hombre se encontraba inconsciente y presentaba varios impactos por arma de fuego.

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¿Cómo asesinaron al conductor en inmediaciones de Insurgentes Norte?

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acudieron a verificar la situación y encontraron a la víctima lesionada debajo de un puente en Insurgentes Norte, a la altura de la colonia Residencial Zacatenco. Solicitaron la presencia de paramédicos, quienes después de brindar los primeros auxilios determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Luego de que se confirmó el asesinato, la zona fue acordonada para evitar el paso de los transeúntes que se dirigen a tomar las diversas opciones de transporte público para llegar a sus viviendas.

Algunos testigos contaron a los policías que el hombre viajaba en su vehículo por Acueducto de Guadalupe, cuando sujetos en motocicleta lo atacaron a balazos. La víctima abandonó su auto y corrió pidiendo ayuda.

Sin embargo, cuando llegó a Insurgentes Norte, se desplomó y ya no reaccionó, por está razón, las personas que presenciaron los hechos, llamaron al 911.

¿Qué señaló la SSC sobre el ataque?

La secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, informó que fue alertado a través de la frecuencia de radio, de un reporte de disparos en la avenida Acueducto de Guadalupe y su cruce con la avenida Insurgentes Sur, en la colonia Residencial Zacatenco, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Al llegar observaron un vehículo color azul con visibles impactos de bala en las ventanillas y, metros adelante sobre la cinta asfáltica, a un hombre con sangre en el cuerpo, por lo que solicitaron los servicios de emergencia. La víctima era un hombre de 45 años de edad.

Tras una persecución, en calles de la colonia Gabriel Hernández, los policías le dieron alcance a los dos sujetos de 33 y 42 años de edad que, quienes fueron detenidos.

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