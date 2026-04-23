Balacera en Azcapotzalco Hoy: Matan a Motociclista Mientras Conducía sobre la Av. Ceylán

Una balacera en la avenida Ceylán, en la alcaldía Azcapotzalco hoy 23 de abril de 2026, provocó la movilización de servicios de emergencia al norte de la CDMX; hay un muerto.

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Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en inmediaciones de una zona de fábricas, cuando un motociclista fue atacado a balazos. Las detonaciones alertaron a vecinos y trabajadores de la zona industrial aledaña, por lo que solicitaron la presencia de elementos de la policía

Autoridades acordonan el área para realizar las diligencias. Foto: N+

Al llegar, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), hallaron a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, tendido en el pavimento con lesiones por impacto de bala. Los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Balacera Hoy en Azcapotzalco: Muere Hombre Atacado a Balazos en Avenida Ceylán de CDMX; ¿Qué Pasó?

¿Cómo asesinaron al motociclista en la avenida Ceylán en Azcapotzalco hoy?

Una vez que se confirmó el fallecimiento del motociclista, la zona fue acordonada para comenzar con las primeras investigaciones y esperara la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En tanto, los testigos refirieron que la víctima viajaba sobre dicha vialidad, cuando casi al llegar al cruce con Poniente 140, fue atacada a balazos. El hombre cayó frente a una fábrica del perímetro de la zona industrial de Vallejo.

Al lugar llegaron varios familiares del hombre que perdió la vida, quienes ahora esperan las indicaciones para hacer los tramites correspondientes para despedir a su ser querido e iniciar con las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos durante la balacera en Azcapotzalco hoy 23 de abril 2026, la cual derivó en el deceso del motociclista.

¿Qué dijeron las autoridades?

Más tarde la SSC indicó que el hombre viajaba en una motocicleta color azul con blanco, el cual perdió la vida en la colonia Industrial Vallejo. A la víctima se le encontró un arma de fuego con siete cartuchos útiles y cinco percutidos.

"El hombre llegó desde el perímetro del Estado de México lesionado y, al llegar a dicha ubicación, cayó a la cinta asfáltica", aseguró.

El agente del Ministerio Público fue notificado de los hechos para los peritajes correspondientes; en tanto, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para verificar cómo ocurrieron las acciones.

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EPP