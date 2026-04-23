Bloqueo en Periférico Hoy: ¿Qué Pasó con Rosa Esbeidi, Niña de 12 Años Desaparecida en CDMX?

Familiares y amigos boquearon hoy, 23 de abril de 2026, el cruce de Periférico Oriente y la Avenida Bordo de Xochiaca, en la alcaldía Venustiano Carranza, en protesta por la desaparición de Rosa Esbeidi Lorenzo Luna, desaparecida desde el 19 de abril, en la Ciudad de México (CDMX); en N+, te informamos lo que se sabe del caso de la niña de 12 años de edad.

Bloqueo en Periférico y Bordo de Xochiaca

Toma tus precauciones si vas a circular por la zona de Periférico a la altura del Bordo de Xochiaca, pues desde la mañana de este jueves, familiares y amigos de Rosa Esbeidi Lorenzo Luna cerraron el paso para exigir a las autoridades el regreso de la menor.

Desde primera hora, la familia de Rosita marchó por calles de la alcaldía Venustiano Carranza desde la escuela primaria Victoriano González Garzón, para después cerrar Periférico, a la altura del Bordo de Xochiaca.

Protesta por desaparición de Rosa Esbeidi Lorenzo Luna. Foto: N+

Alrededor de las 10:30 horas, autoridades pidieron a la familia de Rosita que retirarán el bloqueo, después de que presuntamente fue vista en la zona de Tepito; sin embargo, no todos los manifestantes se retiraron del lugar de la protesta.

En tanto, la abuelita y la tía de la niña acudieron a la Fiscalía General de Justicia de CDMX para verificar el avance de la investigación; de no obtener respuesta, seguirían con el bloqueo.

Después de las 12:00 horas, los manifestantes retiraron el bloqueo en Periférico y el Bordo de Xochiaca, pese a que los familiares de Rosita aún no tenían información confirmada sobre el paradero de la menor.

Noticia relacionada: Bloqueos por Mega Marcha del IPN Hoy: Ruta y Zonas Afectadas por Manifestación en CDMX

¿Qué pasó con Rosa Esbeidi Lorenzo Luna?

De acuerdo con los familiares, Rosa Esbeidi Lorenzo Luna desapareció desde el domingo, 19 de abril de 2026, en la colonia Arenal Cuarta Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Una de las tías de la menor refirió que Rosa Esbeidi acudió a la casa de una amiga y ya no regresó a su domicilio, desde entonces, se desconoce el paradero de la niña.

El 20 de abril, la Fiscalía General de Justicia de CDMX lanzó una alerta amber por la desaparición de Rosa Esbeidi y de acuerdo con la ficha de búsqueda, la menor mide 1.50 metros de altura y es de complexión delgada.

Como señas particulares, la niña de 12 años de edad es de piel morena clara, tiene ojos y pelo de color negro.

Además, tiene una cicatriz en la frente y el día que desapareció vestía una blusa de rayas negro con blanco, short de mezclilla azul y tenis negro con blanco.

Alternativas viales

Evita el tráfico por el bloqueo en Periférico Oriente y transita por las siguientes alternativas viales:

Avenida Cuauhtémoc.

Avenida Canal Río Churubusco.

Mapa de la zona del bloqueo por desaparición de Rosa

Tránsito y protestas en CDMX: Así se vive la lucha de derechos

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT